Il finale di “Pezzi unici” o Antonio Conte da Fazio? La tv del 22 dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 22 dicembre su RaiUno alle 21.25 ci sarà l’ultima puntata della fiction “Pezzi unici”, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Marco Cocci, Loretta Goggi e Lucrezia Massari.

Andranno in onda gli episodi 11 e 12. Nel primo, Vanni sospetta che dietro la scomparsa di Lorenzo ci siano Lucio e Jess, colpevoli di averlo coinvolto in qualcosa di illegale. Nel secondo, Jess riceve un messaggio inquietante sia per il contenuto, sia perchè arriva dal telefono di Lorenzo. Certa che Lucio sia coinvolto nella faccenda, cerca di stargli alla larga.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera ci sarà l’allenatore dell’Inter Antonio Conte.

Non mancheranno Luciana Littizzetto, che commenterà i fatti della settimana con la sua ironia, e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, con tante nuove inchieste.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena – Best”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 c’è “Come d’incanto”, con Amy Adams; su Rete4 alle 21.25 “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”, con Harrison Ford; su Canale5 alle 21.20 “Miracolo nella 34a strada”, con Richard Attenborough; e su Rai4 alle 21.15 “Better watch out”, con Virginia Madsen.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “36, Qual des Orfevres”; su La5 alle 21.10 “Un misterioso Babbo Natale”; e su Iris alle 21 “Elizabeth: The golden age”, con Cate Blanchett.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Pacific with Sam Neill”. Sam Neill continua il viaggio sulle rotte del Capitano Cook attraverso il Pacifico. Questa volta circumnavigando la Nuova Zelanda e scoprendo l’impatto che l’esploratore ha avuto sui suoi abitanti Maori.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Sara Drew, Kevin Mckidd e Patrick Dempsey. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Lo spirito del Natale”, “Conciati per le feste”, “Un grosso se” e “Se…”. Nel primo, il Natale si sta avvicinando e gli specializzandi sono al lavoro come sempre. Nel secondo, Mark e Lexie devono affrontare l’arrivo sconvolgente di una donna del passato di lui, sua figlia. Nel terzo, a Seattle sta arrivando il Natale. Derek si prepara per una giornata di pesca insieme con Cristina che, una volta in mezzo al lago non smette di parlare nonostante Derek le dica continuamente che in quel modo spaventa i pesci. Nel quarto, vediamo come sarebbe stata la vita di tutti i dottori del Seattle Grace se la madre di Meredith fosse stata diversa?.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 18.40 il varietà “Resto umile – World show”, con Checco Zalone; su Real Time alle 21.10 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The big bang theory”.