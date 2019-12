Disfatta con l’Atalanta, Salvini: “Milan di oggi indegno come il governo Pd-5 Stelle”

"Il Milan di oggi come il governo Pd-5 Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità": appena lasciata la tribuna autorità del Gewiss Stadium di Bergamo, l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini ha affidato a Twitter i suoi pensieri da tifoso rossonero, non risparmiando comunque una critica alle forze di maggioranza.

Di nota fede milanista, il leader della Lega ha assistito dal vivo alla disfatta della sua squadra, travolta 5-0 da un'Atalanta stellare e mai sazia, capace di andare subito in gol con capitan Gomez e chiudere il discorso nella ripresa con la doppietta di Ilicic e le reti di Pasalic e Muriel.

Una performance che ha scatenato l'ira di Salvini, che non è mai andato per il sottile nelle critiche al Milan e ai suoi giocatori, tanto quanto con gli avversari politici.

Uscito scuro in volto dall'ex comunale ha twittato: "In Parlamento indegni dell'Italia, a Milanello indegni della maglia".

Il Milan di oggi come il governo PD-5Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità.

Il Milan di oggi come il governo PD-5Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità.

In Parlamento indegni dell'Italia, a Milanello indegni della maglia.

Rimanendo in casa Lega, gioisce invece il senatore bergamasco Roberto Calderoli: "Vincendo in Ucraina l’Atalanta ha fatto a tutti i bergamaschi un meraviglio regalo di Santa Lucia. Travolgendo il Milan ci ha fatto un bellissimo regalo di Natale. Che Atalanta! Che vittoria! In questi tre anni con Gasperini in panchina ho visto partite incredibili, ma questa forse le supera tutte. La più bella vittoria che mi ricordi e contro il Milan. Orgoglioso di questa Dea".