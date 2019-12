Castione pronta a ricevere turisti e sciatori con mercatini, concerti e la casa di Babbo Natale

Mercatini di Natale, animazione per grandi e piccini, spettacoli, concerti e grande festa per accogliere l’anno nuovo: così Castione della Presolana si prepara per dare il benvenuto ai numerosi turisti in vista delle festività Natalizie.

Tantissime sono le iniziative che lo splendido borgo seriano, posto ai piedi della Regina delle Orobie, ha in serbo per far divertire tutti i suoi abitanti e visitatori.

I tradizionali mercatini di Natale non mancano nemmeno quest’anno, in occasione della loro diciottesima edizione: l’inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato 16 novembre in Piazza Donizetti. Visto il grande successo riscontrato nelle precedenti edizioni, la novità di quest’anno è la prolungata apertura dei mercatini: gli appassionati potranno visitare le bancarelle fino alla vigilia di Natale. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 20 per i sabati e dalle 10 alle 19.30 per le domeniche.

Tipiche casette in legno e più di trenta gli espositori presenti: i visitatori, immersi in un’atmosfera magica e natalizia, potranno ammirare svariati prodotti tipici dell’artigianato locale. Ci saranno anche canti natalizi, caldarroste e un buon bicchiere di vin brulé. Per i bimbi è aperta la casa di Babbo Natale con il laboratorio degli elfi e il trenino della Presolana.

“Tanta animazione per tutti, grandi e piccini – spiega il personale dell’Infopoint Presolana – : concerti, artisti di strada e molto altro. Un’altra bella novità di quest’anno è che i mercatini sono dislocati su tutto il territorio di Castione: si trovano non solo in piazza Donizetti, ma anche in Piazza Roma nel centro storico del paese. Sono in programma diversi eventi invernali, come lo spettacolo ‘Ice show’ fissato per le 17 di lunedì 30 dicembre in via Fantoni a Dorga: saranno presenti scultori di ghiaccio, artisti di fuoco e musica; il tutto accompagnato da incantevoli effetti speciali. Sempre lunedì 30 dicembre, alle 21 al cinema Abeti di Bratto, è in programma l’interessante e originale concerto di fine anno”.

Castione della Presolana è pronto anche per salutare al meglio il 2019 e dare un caloroso benvenuto al 2020: “Il 31 dicembre si terrà una grande festa, a partire dalle 21, per salutare l’anno nuovo. L’appuntamento è in Piazzale Donizetti”.

Le iniziative sono davvero numerose e la carne al fuoco è molta: per gustarsi al meglio questa atmosfera magica, diversi saranno i turisti che decideranno di passare qualche giorno ai piedi della maestosa Presolana. E Castione, è attrezzato al meglio anche per questo: a 200 metri dal centro storico del paese, troviamo lo storico e rinomato Hotel Aurora, aperto sin dal 1952.

“Tutti i week-end – spiega Massimo dalla reception dell’albergo – proponiamo ai nostri ospiti menù con prodotti tipici della zona, come lo stracotto, il cervo e i tradizionalissimi casoncelli; i dolci natalizi, ovviamente, non mancano. Per il giorno di Natale è in programma un ricco pranzo e così anche per il cenone di San Silvestro: intratterremo gli ospiti con musica dal vivo. La nostra struttura possiede ben 27 camere in cui alloggiare”.

Una posizione davvero strategica, in Via Sant’Antonio, a pochissimi passi dal centro. Per informazioni contattare lo: 0346-60004.

Un’altra grande fonte di turismo per il paese di Castione è la presenza delle spettacolari piste da sci al Passo della Presolana e al Monte Pora.

I circuiti sono innevati, il freddo è arrivato e la stagione invernale ha ormai preso il via. Gli amanti della neve possono scegliere se sciare lungo le maestose piste del Passo o lungo il circuito del Monte Pora, sempre con la regina delle Orobie a far da cornice.

E i punti di appoggio, per mangiare un piatto caldo o per passare qualche notte al caldo, non mancano nemmeno al Passo della Presolana.

L’Hotel Alpino è uno di questi: l’edificio è egregiamente gestito dalla famiglia Vecchio. “Si tratta della struttura più antica presente al passo – spiega Stefania Vecchio -: l’albergo è stato infatti la prima costruzione realizzata dagli austriaci nella zona del passo della Presolana nel 1840”.

La famiglia Vecchio gestisce l’hotel Alpino da intere generazioni, a partire dal 1925; una vera e propria tradizione famigliare.

Anche in questo caso, la posizione è strategica: “Ci troviamo al Passo della Presolana proprio di fronte al sentiero che conduce al Salto degli sposi (luogo incantato da una famosa leggenda); di fronte a noi c’è un prato spazioso dove i bambini possono liberamente divertirsi con i bob. Inoltre, siamo vicinissimi agli impianti di sci del Passo della Presolana ed esattamente a metà strada tra gli impianti di Pora e Colere. Oltre al ristorante, dove abbiamo organizzato sia il pranzo di Natale che la cena di Capodanno, vantiamo la presenza di 18 camere per dormire”. Per rivolgersi all’hotel Alpino contattare il numero: 0346-31103.

Il calendario è davvero ricco di eventi e intrattenimenti per tutti, bambini, adulti e sportivi; i punti di appoggio ci sono e Castione della Presolana è così pronto per aprire le porte a chiunque volesse divertirsi circondato da panorami mozzafiato con la Presolana a fare da padrona.