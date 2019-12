Atalanta, per Natale regalati tre punti contro il Milan dei tanti ex

Un’Atalanta indispettita dall’inatteso passo falso di Bologna, torna tra le mura amiche per affrontare nel Christmas match il Milan, in quello che è anche l’ultimo incontro del 2019.

Dopo lo stop del Dall’Ara, dovuto anche alle tante palle-gol sprecate, ora testa al Milan, in una gara che, nonostante i rossoneri non siano più quelli dei tempi migliori, resta sempre di fascino. I meneghini si trovano al decimo posto della graduatoria distaccati dalla Dea di 7 punti, divario che, diciamolo francamente, ci sta tutto.

Solo ultimamente il Diavolo si è leggermente ripreso con la cura Pioli, ma non c’è dubbio che, pur avendo diversi giocatori di livello, stenta e fatica parecchio, anche e soprattutto da quando l’ex bomber Piatek sembra aver smarrito la via del gol.

Questo non significa che sarà una partita facile per i nerazzurri, che dovranno giocare al meglio se vorranno avere ragione degli avversari. Indubbiamente poter avere nuovamente a disposizione sia Gomez che Ilicic rappresenta un aspetto fondamentale nello scacchiere nerazzurro, rendendo possibili soluzioni di gioco fantasiose e pericolose.

La presenza dei due funamboli atalantini tiene sempre in allerta le retroguardie avversarie e nel contempo consente ai compagni la possibilità di operare incursioni nell’area dei rivali. Credo proprio che il copione si presenterà anche nella gara odierna.

Le due squadre si sono affrontate a Bergamo in serie A per 58 volte: 13 vittorie nerazzurre, 23 rossonere e 22 pareggi. Aggiungendo anche gli incontri giocati a San Siro le vittorie milaniste salgono a 51, quelle atalantine a 23 e i pareggi diventano 42.

Per trovare l’ultima vittoria rossonera a Bergamo dobbiamo tornare indietro solo di qualche mese: nello scorso febbraio una doppietta di Piatek e un gol di Calhanoglu ribaltarono l’iniziale vantaggio di Freuler per l’1 a 3 finale. Al precedente campionato risale l’ultima divisione della posta, con l’1 a 1 finale frutto del vantaggio rossonero di Kessie e del pareggio all’ultimo istante di Masiello. L’ultima vittoria della Dea sui rivali è quella del torneo 2015-2016 allorché Pinilla (gran gol in rovesciata) e il Papu ribaltarono nel secondo tempo il vantaggio milanista di Luiz Adriano (su rigore).

Per gli amanti delle statistiche la vittoria più squillante della Dea sui rossoneri risale al campionato 1949-1950 e fu un roboante 5 a 2. Ai rossoneri non piacque quella batosta, tanto che l’anno seguente si vendicarono vincendo al Brumana per 7 a 4 nella partita che risulta, ad oggi, quella con il maggior numero di gol segnati tra le due formazioni.

Come detto il Gasp ha recuperato Gomez, che torna così dal primo minuto sulla trequarti. Sembra che anche Ilicic possa essere del match e in tal caso il sacrificato sarebbe Muriel, con lo sloveno che opererebbe da falso nueve. A fianco dei due dovrebbe spuntarla Pasalic su Malinovskyi. Sulla fascia destra punta a tornare titolare Hateboer, a sinistra staffetta Gosens-Castagne.

Nei rossoneri assenti per squalifica Theo Hernandez e Paquetà. Sulla sinistra di difesa mister Pioli è chiamato a scegliere tra Calabria e Rodriguez, mentre in mezzo al campo Kessiè dovrebbe vincere la concorrenza di Krunic. Conferma per Bonaventura nell’undici di partenza. Punta centrale ancora Piatek, ma scalpita Leao che però è destinato a subentrare a gara in corso.

Tantissimi gli ex quasi tutti attualmente in maglia rossonera: Andrea Conti, Frank Kessie, Jack Bonaventura e Mattia Caldara. Con la casacca nerazzurra troviamo invece Mario Pasalic (a Milano nella stagione 2016 – 2017 con 24 presenze e 5 reti).

Durante tutta la sua storia il Milan ha sempre avuto come colori distintivi il rosso e il nero. Tali colori furono scelti per rappresentare il fuoco dei diavoli milanisti (rosso) e la paura degli avversari nell’affrontarli (nero). Il nero è anche nelle maglie della Dea, quindi nessuna paura verso i milanisti.

A tutti gli amanti del calcio giunga il mio più affettuoso augurio di buon Natale.