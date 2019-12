Il Santuario della Cornabusa: in occasione della 29esima edizione dell’originale presepe di Cerete, è stato riprodotto in scala e in modo fedele alla realtà il famoso santuario che si trova a Sant’Omobomo Imagna.

Il presepe regna, come ogni anno, nella chiesa del paese ed è stato inaugurato nella serata di sabato 21 dicembre.

Il gruppo “Amici del Presepe”, guidato da Fiorenzo Savoldelli, ha lavorato attivamente per diversi mesi.

Nell’edizione del 2018 era stata riprodotta Vernazza e le Cinque Terre, mentre nel 2017 la Basilica di San Tomè, ovvero l’antica chiesa di Almenno San Bartolomeo.

Nella parrocchia San Vincenzo di Cerete basso, è possibile visitare il presepe tutti i giorni dalla 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 fino al 6 gennaio.

Al termine delle festività natalizie, la precisa riproduzione del Santuario della Cornabusa sarà donata alla Casa del Pellegrino e sarà collocata vicino alla stanza in cui viene ospitato Angelo Roncalli.