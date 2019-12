Speciale “Soliti ignoti” per Telethon o “Ncis”? La tv del 21 dicembre

Per la prima serata in tv, sabato 21 dicembre su RaiUno alle 20.35 ci sarà “Soliti ignoti – Speciale Telethon”.

Anche quest’anno, è il programma di Amadeus, con una puntata speciale a chiudere la maratona benefica dedicata a Telethon. Tra gli ospiti Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, il gruppo musicale de Il Volo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, che giocano per indovinare il maggior numero di “identità” e vincere il montepremi, che sarà interamente devoluto a Telethon.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon e Sean Murray. Andranno in onda due episodi intitolati “Il terzo incomodo” e “Schegge di memoria”. Nel primo, mentre Gibbs cerca di godersi una vacanza in montagna, un uomo rapina un furgone portavalori e poi fugge all’interno d una base della Marina. Nel secondo, un uomo, da anni rinchiuso in carcere con l’accusa di aver ucciso un ufficiale, scopre che forse riacquisterà la libertà dopo che si è saputo che l’ufficiale si è tolto la vita.

RaiTre alle 21.40 proporrà “Città segrete”. Stasera Corrado Augias porta il pubblico alla scoperta di Londra, accompagnando nei luoghi che furono teatro di importanti avvenimenti storici e parlando dei tanti personaggi che qui vissero, tra cui Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII, che fu causa dello scisma anglicano; Winston Churchill, che guidò l’Inghilterra e sostenne Londra nei momenti più difficili della Seconda guerra mondiale; e la regina Boudicca, l’unica che riuscì a contrastare l’invasione romana dell’isola. Poi si parlerà dei Beatles, del mistero che circonda la scomparsa del banchiere Roberto Calvi e dei delitti compiuti da Jack lo Squartatore.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “L’album di Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Si rivedranno i momenti più divertenti ed emozionanti di questa edizione del programma, che ha visto esibirsi cantanti, comici, ballerini, acrobati, prestigiatori e altri singolari talenti.

Su La 7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi” presenta “U.S.A. contro John Lennon”. Immagini inedite, documenti e nuove sorprendenti rivelazioni per raccontare come, da icona musicale, John Lennon divenne un simbolo universale di pace. Cosa accade quando uno degli artisti più amati di tutti i tempi usa la propria fama, la propria fortuna e la propria musica per contestare il potere, sostenendo che la pace potrebbe sostituirsi alla guerra e alla violenza?

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “U.S. Marshals – Caccia senza tregua”, con Tommy Lee Jones; su Italia1 alle 21.20 “Mamma ho preso il morbillo”, con Alex D. Linz; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La carne”, con Francesca Dellera; su La5 alle 21.10 “Christmas in wonderland”; su Iris alle 21 “Il prescelto”, con Nicolas Cage; e su Italia2 alle 21.30 “Stonehenge Apocalypse”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Auguri di Natale in musica: il Teatro dell’Opera di Roma alla Corte dei Conti”. Una grande istituzione, la Corte dei Conti, attraverso l’immagine dei suoi luoghi e le parole del suo presidente, apre le porte per raccontare la sua storia, la sua funzione e incontrare la gente attraverso la grande musica dei Carmina Burana per augurare un Buon Natale.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little murder by Agatha Christie”, con Samuel Labarthe ed Elodie Frenck. Andranno in onda due episodi intitolati “Delitto in ospedale” e “Spie all’opera”. Nel primo, dopo un’imprudenza in motorino, Alice finisce in ospedale. La sua situazione non è grave, ma grave è quello che scopre sull’operato di alcuni medici del reparto chirurgia. Nel secondo, Laurence accetta di aiutare i servizi segreti francesi in un caso di spionaggio che coinvolge l’Unione Sovietica.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Le Iene show”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.