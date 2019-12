Scomparsa da lunedì, la 14enne Isela si presenta in Questura

Si è presentata in questura a Bergamo sabato mattina Isela Jitaru, la studentessa 14enne di terza media dell’istituto Camozzi di cui non si avevano notizie da lunedì pomeriggio.

La ragazza sta bene, fanno sapere gli agenti, che hanno fatto capire che possa essersi trattato di un semplice allontanamento volontario.

C’era grande apprensione per la quattordicenne, che vive con i genitori in via del Lazzaretto, nei pressi dello stadio. Nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre era uscita di casa per andare a scuola a seguire un corso di inglese, ma al Camozzi non è mai arrivata.

In serata i genitori avevano lanciato l’allarme ed erano iniziato le ricerche. Anche i social si erano mossi, con l’appello disperato della madre condiviso da migliaia di persone.