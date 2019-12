Raccolta fondi per la leva civica: “Sosteniamo questa opportunità per i giovani”

“Per la prima volta a Bergamo, e mi permetto di dire in Italia, i singoli cittadini e le aziende possono finanziare la leva civica proposta dal museo della Cattedrale di Bergamo”. Così il presidente dell’associazione Mosaico, Claudio Di Blasi, presenta la raccolta fondi organizzata per dare la possibilità a due ragazzi di vivere questa esperienza formativa.

Questa opportunità per i giovani è un’occasione per mettersi in gioco e al tempo stesso rappresenta un servizio utile per la città e per valorizzare il tessuto economico-turistico urbano permettendo ai cittadini e ai turisti di fruire al meglio di questo luogo. Il presidente Di Blasi spiega: “La leva civica è un percorso in grado di coniugare la partecipazione attiva giovanile a opportunità di crescita formativa. È stata istituita con una legge regionale nel 2014 anche se nella nostra realtà è partita nel 2009 in forma sperimentale, poi alcuni consiglieri regionali, in primis Silvana Saita, si sono fatti carico di proporre una legge regionale in merito. La proposta si rivolge ai ragazzi dai 18 ai 29 anni, ha durata di 12 mesi e si può effettuare una sola volta nella vita. Per chi termina gli studi e spesso cercando lavoro si sente dire che non ha esperienza, costituisce un importante riferimento da inserire nel proprio curriculum e trovare più facilmente un’occupazione. In questi anni abbiamo avuto ottimi risultati sia per la nostra struttura sia per i ragazzi che hanno svolto questa esperienza, per esempio la ragazza che ha terminato due mesi fa è stata assunta dalla Fondazione Prada e il ragazzo che sta concludendo ora sta partecipando attivamente alla catalogazione degli ex voto del duomo”.

A gennaio si inseriranno due nuovi giovani scelti tra tutti quelli che hanno presentato la propria candidatura e tutti possono sostenere la realizzazione di questo progetto. Di Blasi prosegue: “La leva civica regionale è autofinanziata, cioè viene completamente finanziata dall’ente che la attiva. Al museo della cattedrale da due anni in collaborazione con la Fondazione Bernareggi, che è un nostro ente associato, abbiamo attuato la leva civica finanziandola con le risorse della fondazione stessa. Quest’anno, invece, proponiamo una raccolta fondi per coinvolgere i cittadini e le imprese del territorio per finanziare questa esperienza. È un’iniziativa innovativa: è la prima volta che viene organizzata a Bergamo, e mi permetto di dire in Italia. Accedendo all’apposita piattaforma, le aziende che danno il proprio contributo al progetto ricevono un documento per detrarre l’importo donato in sede di dichiarazione dei redditi. Ogni donazione, anche piccola, contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo. A seconda del versamento eseguito, inoltre, i donatori riceveranno riconoscimenti, per esempio con 30 euro arriverà nella propria casella di posta elettronica una cartolina per gli auguri di Natale che riprende una mostra di miniature in corso in duomo, mentre per le imprese che donano 1.500 euro potranno avere a disposizione gli spazi del museo una sera con rinfresco e musica per eventi aziendali in questa esclusiva location”.

Il museo della cattedrale è gestito da Fondazione Adriano Bernareggi, impegnata da tempo nella valorizzazione di questi spazi e dei capolavori che qui sono conservati, nel desiderio di rendere viva la storia della nostra città e far incontrare la bellezza, in particolare, alle giovani generazioni. Prendersi cura di questo spazio nel cuore cittadino, là dove i visitatori provengono da ogni parte del mondo, è un privilegio ma anche un onere sia sotto il profilo organizzativo, sia per la sostenibilità economica che questo impegno comporta. Per continuare a rendere fruibile lo spazio archeologico e museale collocato sotto la Cattedrale, l’Associazione Mosaico insieme alla Fondazione Adriano Bernareggi ha pensato di promuovere la leva civica per inserire due ragazzi del territorio che abbiano una particolare sensibilità alla dimensione artistica e culturale: con un’adeguata formazione, possono rappresentare una risorsa importante da coinvolgere in progetti e percorsi culturali. Opereranno in supporto al museo prestando 1400 ore di servizio nell’arco di un anno, flessibili in base agli impegni di studio, e percepiranno un contributo mensile di 433,80 euro.

Il presidente Di Blasi conclude: “Crediamo molto nella costruzione di un’alleanza con i giovani e siamo convinti che, se ben formati nelle diverse aree di interesse, accompagnati e opportunamente motivati, siano risorsa di sviluppo incredibile per le nostre comunità locali così come per il nostro patrimonio artistico”.