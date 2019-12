Mercatini e villaggi natalizi, ruota panoramica e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano villaggi e mercatini natalizi, la pista di pattinaggio in piazza della Libertà, la ruota panoramica in piazza Matteotti e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 20 DICEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

SABATO 21 DICEMBRE

– “Regalo di Natale”, al Sociale in scena lo spettacolo di Pupi Avati

DOMENICA 22 DICEMBRE

– “Concerto di Natale” al teatro Sociale

BREMBATE DI SOPRA

– “Salva Babbo Natale”, originale escape game a Brembate di Sopra

CASAZZA

– Concerti natalizi a Casazza

CASNIGO

– Concerto di Natale a Casnigo

CASTIONE DELLA PRESOLANA

– Mercatini di Natale a Castione della Presolana: ecco le date

CAZZANO SANT’ANDREA

– “Villaggio di Babbo Natale” a Cazzano Sant’Andrea

GANDINO

– “Voci di Natale”, concerto a Gandino

GAZZANIGA

– Concerto di Natale a Gazzaniga

GROMO

– A Gromo riapre la casa bergamasca di Babbo Natale

LEFFE

– “La buona novella”, a Leffe concerto di Natale ricordando De André

MAPELLO

– A Mapello tanti eventi in vista delle festività natalizie

PEDRENGO

– Concerto di Natale a Pedrengo

PREDORE

– Concerto di Natale a Predore

SAN PAOLO D’ARGON

– A San Paolo d’Argon concerto di gala natalizio

SARNICO

– Mercatini di Natale a Sarnico

SOLTO COLLINA

– Concerto di Natale a Solto Collina

TREVIGLIO

– “Natale in fattoria” alla Cascina Pezzoli

ZOGNO

– Mercatini di Natale a Zogno