Jazz, giovani, politica: conversazione con il musicista Enrico Intra

Incontro Enrico Intra alla Scuola di Musica Claudio Abbado di via Decorati a Milano, dove è responsabile dei civici corsi di jazz. Mi accoglie nel suo ufficio con un sorriso allegro e seducente. Ha 84 anni e l’aria di un ragazzo. La sua è una storia sorprendente. Oltre mezzo secolo di vita dedicata alla musica, con un ruolo da protagonista a livello europeo. Pianista, compositore, direttore d’orchestra, ma anche organizzatore di festival e di eventi musicali. Un musicista e un artista a tutto tondo, senza puzza sotto il naso, che ancora si diverte con il pianoforte e il mondo che gli gira intorno. Ci isoliamo in una saletta per un intervista senza disturbi e senza rete, circondati da 5000 dischi in vinile, donati dal fondo Pino Candini (ex direttore di Musica Jazz). La nostra conversazione prende quindi avvio qui dove i dischi raccontano la storia della musica jazz.

Hai un curriculum da enciclopedia, vieni considerato tra i primi musicisti italiani ad avere elaborato un concetto “europeo” di jazz, hai fondato l’Associazione Culturale Musica Oggi, sei responsabile dei Civici Corsi di Jazz di Milano, sei un infaticabile ideatore e organizzatore di eventi, hai ricevuto un numero infinito di premi, onori e gratificazioni anche internazionali. Vanti un carriera lunghissima alle spalle e hai ancora tanti progetti davanti a te. Non ti senti sazio?

Mai. Il prossimo progetto sarà sabato 21 dicembre al Museo di Castelbuono in Sicilia a cui ho donato le mie partiture che serviranno come strumento e percorso di studio interattivo. Andrò a presentare questi miei album accumulati in tanti anni e lì terrò un concerto. E’ il regalo che mi sono fatto per questo Natale. Per rispondere alla tua domanda, non mi sento mai sazio perché la mia natura è particolare, perché voglio sempre superare ciò che è ripetitivo. Per mia abitudine quando concludo una cosa faccio il punto e ricomincio da capo. Mi ritengo molto fortunato per questa mia voglia di fare. Intendo eliminare le cose che mi annoiano, la ripetizione, per esempio, di questo linguaggio straordinario che è la musica jazz, ferma però al secolo scorso, quando si è rinnovata con il così detto bibop. Anche la didattica, visto che siamo in una scuola, è ferma al secolo scorso. La musica contemporanea non è quella degli inizi del 900 di Schoenberg per intenderci. Il linguaggio attuale e contemporaneo è la musica jazz perché si rinnova come si rinnova la società nel bene e nel male, perché è un linguaggio onnivoro, vive di tutto quello che gli sta attorno.

Il tuo mondo è il jazz ma la tua musica non ha confini: jazz, blues, swing, pop, spirituals, musica sacre, classica. Le tue composizioni si configurano come sfide a schemi formali ed espressivi consolidati, spaziando tra molteplici generi musicali senza perdere però la tua specifica riconoscibilità artistica. Sembra quasi che tu voglia prendere le distanze dal jazz. E’ così?

Devo dire che il linguaggio mi sta un po’ stretto. Io mi occupo di tutte le musiche e tutte le musiche hanno la loro dignità, anche quelle brutte hanno una loro utilità. Nasco all’interno di questo emisfero cosi detto jazz con la voglia di superare quello che mi sta stretto. E lo faccio per curiosità, per sapere cosa c’è oltre questo linguaggio.

Devo confessarti che più alla musica, che ben apprezzo, sono fortemente interessato al profilo dei musicisti. Mi piace tuffarmi nella loro storia, di loro amo cogliere il carattere, il lato umano, il pensiero libero, i sogni, i miraggi, le utopie. Le tue composizioni si configurano spesso come sfide a visioni espressive tradizionali, inamidate. Spazi tra i generi musicali più diversi ma hai una riconoscibilità artistica molto precisa. Mi hai appena confermato che la tua è una ricerca di libertà, di una musica senza steccati, senza confini. Quanto contano i fattori come il divertimento, l’evasione, la sfida, la curiosità?

Innanzitutto c’è il divertimento, se non c’è il divertimento finisce tutto, tanto è vero che in inglese suonare si dice play e in francese jouer. Noi siamo un po’ musoni, soprattutto quelli che provengono dalla cosi detta musica del repertorio del passato che ti guardano dall’alto in basso. Sono conservatori, conservano anche la gestualità, anche il pensiero del passato, che arriva da lontano e che non va certo trascurato. E’ partendo dalla storia che tu puoi ragionare sull’oggi, al domani ci penserà qualcun altro. Io sto pensando all’oggi e mi occupo di tutte le musiche come ti dicevo. La curiosità è fondamentale. La mia è una curiosità che non si ferma alla musica. Mi piace sapere di politica, mi piace sapere perché alcune cose non funzionano. E poi, è vero, mi piace la sfida, sì, le sfide. Saltare gli ostacoli e non essere vittima della ripetitività.

Sei stato direttore d’orchestra di tre edizioni del Festival di San Remo nel 65, 68 e 79. Nella tua storia troviamo un Festivalbar nel 75, un disco per l’estate sempre nel 75 e in quegli anni fosti direttore musicale di Domenica In con Corrado. Hai nostalgia della televisione e di quegli anni o hai cancellato quelle esperienze?

Io le cose le faccio volentieri, non le cancello e le metto in un cassetto perché servono sempre. Non ho nostalgia di nulla perché il mio presente mi diverte moltissimo. Tu mi hai chiesto perché a 84 anni coltivo il Pierino che c’è dentro di me. E’ l’incoscienza che mi porta avanti. Se non c’è un minimo di incoscienza e un po’ di coraggio ti fermi e metti le pantofole al pensiero e al cervello. La curiosità mi ha portato a chiedermi perché a San Remo andavano certe canzoni e per poterlo sapere ho scritto una canzone che mi hanno accettato. Sono andato a san Remo e sono arrivato ultimo con quella canzone. Di solito gli ultimi vendono dischi, io invece non ho venduto assolutamente niente.

Le tue composizioni non si contano più, come i tuoi album e le tue escursioni musicali. Hai suonato e collaborato con tantissimi musicisti, italiani e internazionali, difficile elencarli e ricordarli tutti. Da Franco Cerri in poi, voglio solo ricordare l’ultimo tuo concerto con Roberto Vecchioni all’auditorium Di Vittorio. C’è qualcuno che ti piace ricordare particolarmente?

Io te ne ricordo due in particolare, Gerry Mulligan e Dave Liebman. Gerry Mulligan, oltre al disco che si chiama “Gerry Mulligan meets Enrico Intra”, in precedenza ne ha fatti due, meets Piazzolla e meets Monk. Puoi immaginare. Come faccio a contenere il mio ego non lo so. Ci pensa mia moglie. Con Dave Liebman, un altro maestro, facemmo “Liebman meets Intra”. Questo è molto interessante perché sono entrambi americani, i così detti maestri che hanno eseguito la musica di un italiano.

Hai qualche idea nel cassetto per collaborazioni nuove? Ti suggerirei un incontro musicale con Mina e Fossati, giusto per stare nell’attualità di casa nostra. Oppure con il rock di Bruce Springsteen. Che ne dici?

Certo, è anche probabile. Ho fatto delle cose con Jannacci, con Piero Mazzarella, con Vecchioni, con Giulia Lazzarini. Ho fatto delle cose incredibili, nessuno mi ferma. Non mi mancano l’incoscienza e il coraggio.

Quale pianista nel panorama jazz internazionale ti piace, ti ha ispirato? Con quale musicista pensi di avere delle affinità elettive? Mi viene in mente Herbie Hancock…

Tu puoi pensare a qualsiasi pianista. E’ così forte il mio ego che mi impedisce di avere idoli. Io cerco di raccogliere da tutti e questo dovrebbe valere per qualsiasi professione. Raccogliere le esperienze degli altri cercando di fare una sintesi e trovare la propria strada. Io non l’ho ancora trovata e questo che mi rende ancora vivace, capisci? Alla ricerca della mia strada, punto a capo e parto da zero. E’ un meccanismo straordinario, ho sempre sei anni.

Da tanti anni hai una sintonia particolare e una stretta collaborazione con Maurizio Franco Cosa rara nel tuo mondo. Qual’è il cemento che vi unisce?

Io riempio i miei vuoti culturali e lui fa altrettanto. Io trasmetto a lui la mia conoscenza della musica e lui trasmette a me la conoscenza della storia della musica. Si chiama sinergia. Siamo entrambi utili uno all’altro.

Nel tuo sangue c’è un alto tasso di improvvisazione. Le tue apertura all’elettronica partono da lontano. Una volta hai pronunciato una frase che mi piace molto: “ho raggiunto un’ età in cui posso dire e fare ciò che voglio. Anche quando suono non mi esercito più al piano. Esca quello che deve uscire. Sono un misto di contraddizioni. C’è l’ ego da una parte e dall’altra mi sento umile e naif”. E’ difficile etichettarti: eterno giovane o grande vecchio del jazz? Divo o monello giamburrasca? Quando hai scoperto queste tue attitudini alla sperimentazione e alla musica senza confini?

Anche in Mulligan meets Intra c’è l’elettronica. E’ un bisogno che sentivo, la ricerca di un suono particolare, un mondo da scoprire. Quando mi chiedono tu perché hai fatto questa cosa qui alla tua età rispondo fortunatamente l’ho fatta perché sono vivo. Non voglio essere etichettato, voglio sempre essere in movimento e trovare un’etichetta che ancora forse non esiste. Un insieme di tante etichette, una sintesi di tutte le musiche. Non è facile, viaggiare, pensare, immaginare e raccontare la propria poesia attraverso un suono che ancora non conosco. E qui arriviamo al disco, un suono che immagino essere quello dei pianeti, che ora si conosce perché siamo andati lì. Diciamo che c’è un suono che è molto diverso dal suono che noi viviamo in una città, o che viviamo in campagna o in un piccolo paese. Come se il suono fosse un mare tranquillo con la paura che il mare ci può fare perché puoi annegare e quindi il suono ti può anche condizionare. E così sono arrivato al disco Soundsplanet.

Al disco vorrei arrivarci tra poco. Da direttore e coordinatore di ensemble sei approdato al piano solo. Una volta hai dichiarato: “sono uno che se deve correre i cento metri, anche a ottant’ anni vorrebbe stare sotto i dieci secondi e vincerli. E non è neppure una questione di agonismo, ma il fatto che più il tempo passa e più avverto il piacere di suonare da solo. E lo dico consapevole di aver fatto cose straordinarie con altri”. Quando hai preso coscienza delle tue qualità di musicista solista?

E’ la libertà assoluta. E’ molto bello suonare con gli altri. E’ molto bello stare insieme. E’ molto bello ascoltare gli altri. Però suonare con gli altri ti impedisce di ascoltare te stesso e di esprimere tutte le tue poesie. Le devi condividere, è bellissimo condividere, però arrivato a una certa età voglio condividere le mie poesie e desidero che gli altri le ascoltino e le condividano dopo avermi ascoltato. Un concetto un po’ particolare ma è così.

La festa per i tuoi ottant’anni è stata un concentrato di affetto e di amicizia. Un bel regalo, meritato. Cosa suonerai alla festa dei novant’anni?

Ah che bella cosa. A proposito di traguardi io ho programmato fino a 107 anni, l’età in cui è morto Gillo Dorfles, che ha dato il nome del primo brano del mio nuovo disco. La verità è che mi sento vivo.

Ho notato che sei presente e attivo sui social. Cosa ne pensi di queste piazze virtuali? Riesci a dialogare con gli amici?

No no, dialogo con me stesso. Ho bisogno di dire la mia. E’ un mezzo straordinario ma è un mezzo che ti fa anche pensare. Insomma rispondi a te stesso e arricchisci sempre la tua conoscenza.

Sonny Rollins ha detto: suonare jazz significa, sempre, fare politica. Oltre a Gaetano Liguori che ne ha fatto una questione identitaria, diversi musicisti si sono spesi per delle cause politiche. Mi vengono in mente Paolo Fresu e Roberto Vecchioni. Non ci hai mai pensato? Te lo hanno chiesto? Che rapporti hai con la politica?

Me l’hanno chiesto. Il Partito Comunista Italiano. Ho frequentato le sezioni, ho cercato di dire la mia in queste sezioni ma poi dopo ho preferito praticare la musica. Con la musica in un certo senso fai politica. Un conto è se qualcuno si concentra in quello che fa e lo vive politicamente, un’altra questione è approfittare della tua musica per fare politica. Sono due concetti diversi. E’ chiaro che qualsiasi cosa tu faccia sei un politico. Anche quando parli con le persone sei un politico, quando sei con tua moglie, quando sei con gli amici, quando vai al cinema, sempre comunque sei un politico. L’importante è non approfittarne. Mai nascondere cosa pensi. Io mi chiarisco immediatamente. Quando le Paoline mi hanno chiesto di fare dei dischi sui canti gregoriani la prima cosa che ho detto è” ma strano, vi rivolgete a me, lo sapevate che io sono un comunista” e loro hanno detto sì lo sappiamo e va benissimo. Era un’idea forte come è forte l’idea della fede, della religione, quindi due fedi che si confrontano nel bene e nel male. Al di là delle etichette, e questo vale sia per la musica che per la politica.

Il problema è che la politica non è più dialogante, questo è il dramma, ci sono dei muri incredibili, non riesci più a parlare

Tra due blocchi c’è comunque un percorso, ci sono delle idee a confronto, anche forti, anche la lite, però dopo la lite ci deve essere il dialogo. La comunicazione si è abbassata di livello. Sono molto contento delle tue domande. Più le domande hanno un senso più io trovo la risposta.

Ora veniamo al tuo ultimo lavoro, lanciato in questi giorni: SOUNDPLANETS. L’ho ascoltato più volte e confesso che la prima mia reazione di fronte a quel genere di musica è di prudenza, di spaesamento. Ti preferisco ispirato in un piano solo. Poi riascoltandolo ho capito un pò di cose e ho trovato il progetto molto originale e ho percepito il significato delle sonorità elettroniche, le sfide, la sintonia con il mondo in cui viviamo. Mi è piaciuto il senso di continuità che hanno i tuoi brani. Il pezzi che ho preferito è Timer Tai Chi.

Questa cosa è sorprendente. Timer Tai Chi sai come nasce?. In un parco ho visto alcune persone che si muovevano lentamente quindi pensavo se si muovono lentamente vuol dire che il pensiero è in quel momento fermo e sta accumulando energie, sta accumulando altri pensieri. Il pezzo è di una semplicità estrema e tutte le volte che lo faccio in concerto c’è sempre una donna che viene e che mi confessa che ha pianto, si è commossa, perché è difficile trovare la semplicità. Poiché io vivo in un suono che è il suono della città, l’ho riproposto in un altro modo.

Anche Ballata mi è particolarmente piaciuto.

Ballata è divertente, perché dà molto spazio al silenzio. Noi violiamo sempre il silenzio quando suoniamo, il silenzio è la base di tutto, anche dei nostri pensieri. Mi piace moltissimo la Ballata perché do spazio all’elettronica. Però questa è un’elettronica dialogante, non è la solita elettronica costruita da un ingegnere in una sala di registrazione col mixerino davanti dove tutti possono fare elettronica, basta schiacciare il bottone. Questo è un tipo di live elettronic che dialoga e improvvisa con me. Non solo, e questa è la cosa straordinaria, registra il suono del mio pianoforte, lo modifica e io suono su quello che è stato modificato. E’ la grande impronta di questo disco. E’ un’elettronica dialogante e che improvvisa.

I brani incisi sono come tuoi figli. Hai tu qualche figlio prediletto? Magari uno che racconta una storia particolare cui sei affezionato

Si, li ho ma non lo confesso mai.

Mi hai raccontato come è nato Timer Tai Chi. Gli altri brani come sono nati?

Gli altri nascono sempre d’istinto. Non mi metto mai a tavolino chiedendomi adesso cosa faccio. Io ho un pianoforte in casa inserito nella libreria, quindi avvolto dalla cultura, dai libri perché Fiorenza, mia moglie, è una donna colta, una donna che sa tutto, che riempie i vuoti e la mia ignoranza. Il pianoforte è lì inserito. Qualche volta prendo un libro a caso, lo leggo o suono un tasto del pianoforte a caso, inserito in questa libreria, e lì partendo da due note memorizzo e sviluppo in un modo istintivo. Le cose a tavolino sono cose tecniche, pur se straordinarie, ma non sono le mie.

Quanto tempo richiedono le tue composizioni?

Sono veloci, ma poi le riprendo, le modifico, un po’ come quando uno scrive una poesia o come quando un pittore fa un quadro. Il pittore è fortunato perché magari licenzia la sua opera dopo averla ritoccata, cambia i colori, butta via le tele. Invece l’improvvisatore, in questo caso il jazzista, ha questa capacità di comporre al momento. C’è molto istinto. Io ho avuto in dono questo talento che se fossi modesto direi che non è meritato. Invece no, il dono c’è, se non ricevi questo soffio non fai nulla nella vita.

Sei un credente?

Io ho una grande stima in chi crede. Credono ma demandano tutto agli altri, invece qui decido tutto io, soffro e gioisco da solo senza bisogno di aiuto. Ma so anche che ne avrei bisogno, insomma così è.

Vorrei parlare della copertina del disco, pezzi di pianoforte che danno forma a un’astronave. Molto intrigante. Visto che ormai è sicuro che a breve approderemo sulla Luna, sono certo che tu farai un concerto sulla Luna

Ahahah io comunque ci sono già stato sulla Luna, con questo disco ho fatto un giro sulla Luna, ho immaginato come potrebbe essere.

Ti porteranno il pianoforte sulla Luna e io vorrei viaggiare con te. Lasciami immaginare, Enrico Intra che fa nello spazio uno spettacolo con Luca Parmitano, questo straordinario astronauta italiano al comando della stazione spaziale internazionale a bordo di una navicella spaziale russa

Hai fatto male a dirlo perché si può anche pensare di poter veramente fare una cosa con lui. Una cosa un po’ da folli ma guai a non esserlo.

Mi piace la fusione tra tradizione e sperimentazione. Io sono affascinato dal cosmo, questa entità infinita al di sopra di qualsiasi concetto di spazio. Quindi vederti accanto al tuo pianoforte nel cosmo è l’immagine più affascinante che potrei evocare

Veramente qualche volta anch’io ci penso. E’ bellissimo. E’ bellissimo per i suoni e infatti cerco di immaginare che tipo di suono ci può essere lassù.

Il cosmo è silenzio. A te piace il silenzio?

Il silenzio è musica. Infatti prima ti dicevo che la mia paura è di non rovinare il silenzio, che ha un suono. Il silenzio ha il suono della meditazione, il suono della saggezza, il suono della sintesi, delle poche parole, ha il suono della semplicità. Ha il suono di un progetto architettonico o di un quadro. Guarda Fontana, quanto ha guadagnato con quel taglio, dopo aver fatto tante altre cose interessantissime.

Purtroppo siamo in un mondo dove il silenzio trova ostacoli e ha tanti nemici. Siamo circondati da rumori.

Sì è vero. All’Ateneo di Brescia si terrà a breve un congresso sul pianeta distrutto dall’inquinamento. Io terrò un mio discorso sul suono. La musica che interrompe il silenzio, la musica nelle chiese, la musica in strada, la musica che non si deve fare come non si deve buttare la plastica nel mare. L’inquinamento è anche inquinamento da troppi decibel e io parlerò del suono. Tu vai al ristorante e trovi quella musica che va di moda ora, senti questa cassa che fa tum tum tum e sopra non senti niente. Tu mangi il panino con la voglia di silenzio, di concentrarti con il cibo e lì senti tum tum tum. E’ l’inquinamento acustico non solo della città, di tutti gli ambienti, anche nelle chiese con le chitarre, ovunque, se tu vai in piazza Duomo qui a Milano senti la chitarra a distanza di 400 – 500 metri. Sono contento di partecipare a questa cosa a Brescia che si terrà il 17 gennaio prossimo.

Ieri ero a sentire un concerto a Bergamo in un nuovo magnifico locale in via Quarenghi. Ho riscontrato la solita odiosa situazione di musicisti che suonano e di pubblico distratto che parla in continuazione e disturba

E questo è inquinamento. Ho fatto un concerto al Blue Note con la Band e poi alla fine ho dovuto smettere e dire va bene trasformiamo questo concerto in concerto per banda e forchette. Ecco io a Brescia io dirò anche questo. A proposito di Bergamo, fammi dire due cose che spero tu possa scriverle. Un mio amico che ha una scuola fantastica è Claudio Angeleri, una sensibilità particolare e non soltanto sensibilità ma anche il senso organizzativo. E’ straordinario. E poi i nerazzurri dell’Atalanta…

Sarà contento Angeleri di queste tue parole di apprezzamento. Bergamo è terra di parecchi musicisti di valore, anche giovani. Un’icona straordinaria è Gianluigi Trovesi. Ho esposto recentemente due mostre fotografiche su di lui per i suoi settantacinque anni. Cosa ne pensi?

Grande Trovesi! Grande persona. Al di là del jazz, è un uomo molto interessante che, per caso, si esprime anche attraverso questo linguaggio. E’ anche fotogenico, personaggio straordinario, da tutti i lati è interessante. E poi è di una simpatia incredibile.

Hai fatto un lavoro musicale anche alla Bocconi. Lo ricordo perché lì mi sono laureato e ho insegnato per tanti anni. Da docente ho pure ideato e diretto, coinvolgendo docenti e rettore, un Festival Jazz chiamato “Jazz in Bocconi” per quattro anni consecutivi, dal 1998 al 2002, dove si sono esibiti grandi musicisti internazionali, da Bill Frisell a Geri Allen, e avanguardie della musica balcanica e gitana. Trovesi ha suonato con l’ottetto, ma non ho mai invitato te, che ben avresti meritato. Me ne pento. Però in Bocconi hai suonato comunque poco più di dieci anni dopo quando io me ne ero già andato per insegnare a Bergamo. Quale progetto hai eseguito?

Abbiamo fatto il disco dei trent’anni di musica che organizzava Roberto Furcht, l’importatore di pianoforti, morto poche settimane fa. Abbiamo eseguito con la band la Rapsodia in blue, con la partitura classica di Gershwin.

Oltra alla musica che è il linguaggio con cui ti esprimi, c’è qualche altro linguaggio artistico che ti interessa o che hai praticato? Che ne pensi dell’arte contemporanea?

Mi piace l’arte in genere, mi piace leggere…Mi parli di arte modera. No, non divido in periodi, mi piace l’arte in genere in tutti i periodi in cui si è espressa. Mi piace moltissimo fotografare. Con questo mezzo, il telefonino, io per esempio l’altro giorno ho preso il resto di un cavolo, l’ho messo su un foglio di musica, l’ho fotografato e l’ho titolato che “musica del cavolo è”. Quando vengo colpito da un’immagine la fotografo. Mi piace fotografare con questo coso perché ce l’ho a portata di mano. Non perché ci sei tu, ma posso dire che la fotografia mi piace moltissimo perché la posso praticare facilmente. Ci sono alcuni musicisti che dipingono, pittori della domenica, che si esprimono attraverso un’altra forma d’arte.

Quanti nipoti hai?

Ho sette nipoti, mio figlio Mattia è vicedirettore allo Ieo, si è sposato due volte sempre con una chirurga, adesso è sposato con una chirurga venezuelana, e ha avuto due figlie, ora sono grandi, con la prima, e poi due figlie piccole con la seconda. L’altra mia figlia, Martina, che fa l’avvocato, ha avuto un maschietto e due femmine. Totale sette. Quindi ho dovuto farmi fare un tavolo lungo per ospitarli tutti.

Allora la tua vita parallela è quella del nonno

No, no. La mia vita parallela è il calcio. Sono interista. Il calcio cancella tutto il resto che ho nella testa, perché è un continuo pensare nel bene e nel male. Il calcio è la chiave che mi chiude tutto il resto e quindi penso solamente al tifo. E sono un tifoso cretino anche se non vado allo stadio. Come la maggior parte degli italiani questo sporto lo subisco, non lo faccio, non sono attivo, sono passivo di fronte allo sport. Sono tanto tifoso e così cretino che se nella nazionale italiana non c’è un interista io tifo contro. Voi a Bergamo avete l’Atalanta che ha i colori dell’Inter. Siete bravissimi.

L’ultima domanda riguarda i giovani. Cosa pensi della giovane generazione dei musicisti jazz in Italia?

Il jazz si sta modificando, giustamente. Ci sono moltissimi giovani, moltissime scuole, c’è molto interesse. Tanti anni fa Dizzy Gillespie diceva che ci sono più festival in Italia che in America. In America poi sono soltanto in due o tre città. Se vai all’interno degli Stati Uniti è peggio del nostro profondo sud. Il jazz è una musica in movimento che assimila tutto quello che gli sta attorno, assorbe tutto, lo trasforma, ne fa una sintesi. E’ una lingua viva, onnivora e sarà sempre viva, mentre la classica è stata scritta, viene eseguita e quindi è ferma alla partitura. Evviva il jazz. Il jazz è un suono sempre vivo, un suono contemporaneo. Ecco perché io preferisco chiamare il jazz una musica contemporanea senza alcun riferimento al passato.

Abbiamo concluso, gli regalo il disegno di un “ragazzo con le ali” su cui improvvisa, scatto qualche foto divertente e poi Enrico mi abbraccia e aggiunge: “devi scrivere che Intra ti ha ringraziato per le domande”. Ecco fatto.