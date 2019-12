Ci siamo svegliati ancora col ticchettio delle gocce: durerà per molto questo tempo uggioso a Bergamo e in provincia? Risponde Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’intensa perturbazione, che ha interessato venerdì la Lombardia (accumuli tra 70-100mm su fascia pedemontana e Prealpi) si sta allontanando verso la Penisola Balcanica. Alle sue spalle, dopo un effimera fase di variabilità, avrà luogo un ultimo e breve passaggio piovoso nella notte su domenica. La successiva rimonta di un’area di alta pressione, che dall’Iberia si allungherà fino alla regione alpina, determinerà tempo assolato e con caratteristiche un poco più invernali almeno fino a Natale.

Sabato 21 dicembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata ancora molto nuvoloso o coperto ed ancora precipitazioni specie su fascia pedemontana e Prealpi, sul Valtellinese, sull’Oltrepò Pavese, e sulla pianura Est (BG – BS – CR e MN). Limite neve attorno a 1200-1500 metri anche più in basso lungo il settore retico della Valtellina. Dal pomeriggio progressivo miglioramento a partire dall’Ovest con ampie schiarite via via su tutta la regione. Nel primissimo pomeriggio ancora residui fenomeni su Alta Valtellina, Bresciano, Garda e Mantovano. In serata su Lombardia Ovest da nuvoloso a molto nuvoloso (dal Varesotto al Pavese) ed a fine giornata non si esclude qualche pioggia isolata. Sul resto della regione da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con arrivo di nubi medio-alte.

Temperature: Minime in lieve flessione con valori tra 5/8°C fino a 10°C nei grandi centri urbani; massime in lieve aumento tra 10/14°C. Sempre mite per il periodo. Nelle ore centrali del giorno isoterma di 0°C attorno a 1700-1800 metri.

Domenica 22 dicembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte molto nuvoloso con parziali schiarite sul settore alpino (Valchiavenna, Valtellina, alte valli Orobiche ed alta Valle Camonica). A tratti deboli precipitazioni sparse in particolare su Oltrepò Pavese e pianura centro-orientale. In mattinata sulla fascia Padana nebbia o più probabilmente nubi basse che tenderanno temporaneamente a dissolversi o diradarsi. Altrove in prevalenza poco nuvoloso ad eccezione di Valchiavenna, Valmalenco ed Alta Valtellina, dove il cielo risulterà nuvoloso con addensamenti specie lungo le aree confinali.

Nel pomeriggio e a sera cielo in prevalenza poco nuvoloso e solo qualche passaggio di nubi in altitudine. Temporanei annuvolamenti solo lungo le aree confinali di Val San Giacomo, Valmalenco, Alta Valtellina, oltre che su Bresciano e Garda.

Temperature: Minime in lieve diminuzione specie a sera con valori tra 3/4°C fino a 7°C nei grandi centri urbani; massime stazionarie tra 10/14°C (anche sotto 10°C nelle aree con nebbia o nubi persistenti). Nelle ore centrali del giorno isoterma di 0°C attorno a 1900-2000 metri.

Lunedì 23 dicembre 2019

Tempo Previsto: Fino all’alba in prevalenza poco nuvoloso con alcuni passaggi di nubi medio-alte su Valtellina, Bresciano, Garda e Mantovano. In giornata abbastanza soleggiato con addensamenti su Val San Giacomo, Valmalenco, Alta Valtellina e Valle Camonica. Qualche sporadica precipitazione solo lungo le aree confinali con nevischio fino a 1600 metri. A sera ancora poco nuvoloso o in parte nuvoloso lungo le aree confinali della provincia di Sondrio, ma senza precipitazioni di rilevo.

Temperature: Minime in lieve ulteriore calo con valori tra 1/2°C fino a 5°C nei grandi centri urbani; massime in lieve aumento tra 12/16°C. Nelle ore centrali del giorno isoterma di 0°C attorno a 1700-1900 metri.