I Piccoli Musici protagonisti del concerto di Natale al Teatro Sociale

Il 2019 della Fondazione Teatro Donizetti si chiude domenica 22 dicembre alle ore 15.30 al Teatro Sociale con le voci bianche dei Piccoli Musici diretti da Mario Mora e con un repertorio fra i più amati dal pubblico durante questo periodo di feste: da alcune pagine immortali che animano il periodo natalizio nei paesi di tutto il mondo – per esempio White Christmas di Irving Berlin e Amazing Grace di John Newton – a una raccolta di melodie popolari e pagine più ricercate come Wiegenlied di Johannes Brahms o brani di impronta jazz, per un pomeriggio nel segno della gioia che possa unire più generazioni.

In occasione del concerto di Natale, Luca Stucchi, presidente di Stucchi S.p.A ambasciatore di Donizetti, consegnerà a Bruno Goisis, presidente della Cooperativa Impresa Sociale Ruah, un assegno di quattromila euro, frutto della generosità di Stucchi e della raccolta effettuata nel corso del festival Donizetti Opera 2019, per il charity project “Terra tra le mani. Percorsi di empowerment per le donne degli orti di Kankaba in Senegal”, sostenuto e promosso per sviluppare l’imprenditoria femminile nel villaggio di Marsassoum, in Senegal, nella regione della Casamance.

È il terzo anno che il festival Donizetti Opera sceglie un charity project da affiancare alle proprie attività e a breve, insieme a Stucchi S.p.A. charity partner del festival, sarà identificata la causa sociale del 2020. Stucchi è un’azienda fondata nel 1960 dai fratelli Renzo e Tino Stucchi e specializzata nella produzione di innesti rapidi, componenti idraulici per la connessione e il controllo dei fluidi; vanta un fatturato consolidato di oltre 54 milioni di euro, 200 dipendenti, quattro filiali commerciali in altrettanti continenti: Chicago, Shanghai, Melbourne e San Paolo del Brasile. Ma il cuore dell’azienda rimane nella bergamasca, tra Brignano, Treviglio e Pagazzano.

La luce e la gioia che animano il Natale si riverberano nell’atmosfera quotidiana del periodo di festa anche attraverso la musica e le melodie corali della tradizione. Le feste natalizie da sempre sono occasione di condivisione e celebrazione nel segno della voce e del canto. E il coro di voci bianche è un tramite privilegiato per pagine sublimi appartenenti al repertorio vocale che va dal Medioevo ai giorni nostri.

In tal senso s’impone per prestigio la presenza dei “Piccoli Musici” di Casazza, ensemble di esperienza più che trentennale che ha visto avvicendarsi fra le sue fila – con la direzione del fondatore Mario Mora – centinaia di bambini talentuosi e meticolosamente istruiti alla civiltà del cantare insieme oltre che della musica, che vantano nel loro curriculum non solo i primi premi in prestigiosi concorsi internazionali di canto corale ma anche la presenza in festival italiani ed europei di rilievo (i festival di Ambronay e di Montreux, la Sagra Musicale Umbra, il festival MITO e molti altri) nonché numerosi allestimenti operistici di repertorio dal Barocco al Novecento confluiti nella loro ampia e qualificata discografia (Sony, Decca, Stradivarius e altre etichette). Il Coro “I Piccoli Musici” – che nel 2008 ha ricevuto “Guidoneum Award” alla carriera dalla Fondazione Guido d’Arezzo – è Ambasciatore Culturale dell’Europa per la Federazione dei Cori dell’Unione.

Ad accompagnare “I piccoli musici” sul palcoscenico del Sociale un gruppo di giovani musicisti composto da: Pianoforte Alberto Braghini – Violino Cesare Zanetti – Violoncello Luca Pellicioli- Contrabbasso Sandro Massazza- Clarinetto Beatrice Cattaneo – Flauto Martina Mazzucchetti – Batteria Stefano Bertoli.