Friends, il manifesto divertente di una generazione

Ci sono Serie Tv con cui scatta il vero e proprio colpo di fulmine: le guardi una volta, per poi innamorartene. Tutti noi abbiamo una serie in particolare che portiamo nel cuore o che ci è cara. In

questo caso vorrei parlarvi di un nome famosissimo, che ha segnato la storia delle sitcom. E sto parlando proprio di lei, l’unica e inimitabile: Friends.

Parlare di Friends è scontato ormai, ci sarebbero troppe cose da dire, commenti da fare. Si potrebbe passare interi pomeriggi elencando gli aspetti positivi e negativi della serie, mostrare quali sono le scelte che l’hanno resa così d’avanguardia per gli anni ’90. D’altro canto si potrebbe benissimo anche spulciare nei particolari e mostrare i suoi vari difetti, e sono molti, ma non offendetevi. Ve lo dice una grandissima fan della serie. Dopotutto si devono anche saper riconoscere gli errori in ciò che amiamo.

Per chi non avesse ancora avuto l’occasione di guardare questo gioiellino creato da David Crane e Marta Kauffman – rimediate subito – ecco a voi un piccolo riassunto per capire di cosa si tratta.

Tutto inizia quando Rachel Green (interpretata da una giovanissima Jennifer Aniston), giovane rampolla di famiglia, il giorno del suo matrimonio, scappa dall’altare e cerca aiuto da una sua ex-compagna di liceo: Monica Geller (alias Courteney Cox). La ragazza vive nel vecchio appartamento di sua nonna e controvoglia decide di ospitare temporaneamente la ragazza. Accanto a lei abitano Joey (Matt Leblanc), un playboy di origine italiane e Chandler (Matthew Perry), un giovane sfortunato che usa il sarcasmo come cavallo di battaglia. Loro formeranno un gruppo inseparabile e alquanto bizzarro insieme a Ross (David Schwimmer), il fratello di Monica, sempre pronto a combinare disastri nel momento meno opportuno e Phoebe (Lisa Kudrow): una strana e imprevedibile ragazza.

La serie è composta da 10 stagioni, in cui ne vedrete davvero delle belle: scimmie adottate, bambini dimenticati sui pullman, parti gemellari, amore, litigate e davvero tante risate.

Friends è la comedy per eccellenza, fornita di tutti gli elementi caratteristici del genere. Gli autori hanno avuto la prontezza di creare sei personaggi delineati, intramontabili, iconici interpretati da attori ormai indimenticabili.

Friends è attuale?

La prima messa in onda è avvenuta nel 1994. Se da una parte è un dato notevole, dall’altro implica che in molti casi la serie trascini il retaggio della cultura americana del tempo, nel bene e nel male. Ma questo non significa assolutamente che non possa essere considerata attuale. La capacità di Friends sta nel saper prendere tante situazioni, temi differenti e riavvolgerli con una forma che di per sé è senza tempo. Non importa a che età o in quale particolare fase della vostra vita scoprirete questa serie: ci sarà sempre un momento in cui vi ritroverete nelle vicende di questi strampalati.

Negli ultimi anni Friends sta vivendo un clamoroso ritorno al successo, grazie all’acquisto da parte di Netflix. Mossa vincente dell’ente streaming americano, che ha permesso a tutta una

nuova generazione di scoprire questa perla. In questo caso è difficile e superficiale definirla solamente come una serie. Perché è molto di più: il manifesto di una generazione, una storia lunga dieci anni che ancora oggi non ha perso il suo smalto, neanche dopo tutto questo tempo.

Alcune cose potrebbero apparire datate, di un tempo così lontano che ormai non ci appartiene più. Ma la forza di Friends sta proprio in questo: con un arco temporale di dieci anni, ha la capacità di snodarsi e di evolversi. E di cambiare con il tempo. Vi assicuro, non tutte le serie sanno fare questo.