Coppa del Mondo: a Cervinia vince Michela Moioli, terza Sofia Belingheri

E’ arrivato sulle nevi di casa la prima vittoria stagionale per Michela Moioli.

La 24enne di Alzano Lombardo ha infatti vinto la prova di Cervinia davanti alla francese Chloe Trespeuch, ritornando al successo a distanza di quasi due anni.

Dopo l’annullamento delle qualifiche a causa di un’intensa nevicata, la campionessa olimpica ha superato senza problemi i quarti di finale, dominando la propria batteria.

Complice una partenza non ottimale, in semifinale la fuoriclasse azzurra ha spaventato i propri fan rischiando l’eliminazione, quest’ultima evitata grazie al sorpasso al photofinish su Raffaella Brutto.

Sfida tutta bergamasca nella big final con Michela Moioli che si è giocata la vittoria con la compagna di squadra Sofia Belingheri.

Grazie a una perfetta uscita dal cancelletto, la seriana ha saputo evitare possibili contatti, superando nell’ultimo tratto la francese Chloe Trespeuch e cogliendo la 13esima vittoria in carriera

Terzo posto a sorpresa per la 24enne di Roncola San Bernardo si tratta del primo podio in Coppa del Mondo, un traguardo raggiunto grazie a un percorso lineare.

La portacolori dell’Esercito ha infatti superato la prima fase di gara grazie a un’ottima partenza che le ha consentito di gestire al meglio gli attacchi delle avversarie e a rimaner distante dalla caduta della vice-campionessa del mondo Charlotte Bankes.

Apparsa in ottima condizione di forma, la snowboarder orobica non si è fatta poi spaventare dalla presenza della leader di Coppa Eva Samkova (fuori a causa del taglio di una porta), ottenendo così l’accesso alla sfida decisiva nonostante un rallentamento nel finale.

Al termine della pausa natalizia, le ragazze torneranno in pista il prossimo 25 gennaio per la terza tappa del Circo Bianco in programma a Big White, in Canada.