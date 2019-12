Azzano, nella notte cadono dalla moto: coppia in ospedale

Un uomo e una donna di 42 anni sono ricoverati in ospedale in seguito a una caduta da moto avvenuta nella notte tra venerdì e sabato ad Azzano San Paolo.

Erano circa le 2.30 quando il mezzo, per cause ancora da chiarire, è finito rovinosamente sull’asfalto in via Piave. Da stabilire se ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Nell’impatto al suolo i due occupanti hanno riportato traumi alla spalla, agli arti e al volto.

Sono stati trasportati in ambulanza alle Cliniche Gavazzeni e all’ospedale di Seriate. Non sarebbero in pericolo di vita.