“Regalo di Natale”, amicizia e tradimenti sul palco del Sociale

La notte di Natale possiede un fascino misterioso difficile da spiegare a parole. Tra il calare e il sorgere del nuovo sole si avverte un senso di magia ed è come se tutto potesse accadere, anche l’impensabile. In questa dimensione magica è andato in scena “Regalo di Natale”, spettacolo tratto da uno dei film più belli di Pupi Avati, al Teatro Sociale di Bergamo dal 19 al 21 dicembre per la stagione di prosa della Fondazione Teatro Donizetti.

A più di trent’anni dall’uscita del capolavoro di Avati, viene riproposto un adattamento teatrale per la regia Marcello Cotugno. Sul palco cinque attori di grande esperienza teatrale e cinematografica: Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Gennaro di Biase. Un cast notevole, in cui i talenti, tutti di alto livello, sono stati in grado di bilanciarsi alla perfezione.

In questa notte magica cinque amici, Lele, Ugo, Stefano e Franco, si ritrovano dopo tanti anni. Tra loro un quinto compagno di gioco, l’avvocato Santelia, il “pollastro” da spennare della situazione. Un personaggio misterioso, ambiguo, da odiare e amare, interpretato da uno strepitoso Gigio Alberti.

Sul palco c’è il divertimento, quel sano star bene tra amici di una vita che si rivedono dopo tanti anni, non più giovani ormai. Ci sono le risate, gli abbracci, ma anche i rancori del passato, resi più amari dal passare del tempo, le parole non dette, le litigate mai fatte e i dolori mai sfogati.

Tutto questo emerge dirompente in una notte, attorno a un tavolo da poker. Tra una mossa e l’altra diventa sempre più chiaro che il tempo é passato per tutti e non é facile ritrovarsi. Il banco da gioco diventa una chiara metafora della vita: una parentesi in cui a volte vinci, a volte perdi tutto.

Per questo motivo “Regalo di Natale” é uno spettacolo che merita di essere visto. Ti pone davanti a una cruda verità: la vita è una ruota che gira, ad ogni azione segue una reazione. Bisogna giocare bene le proprie carte ed ogni giocata non é necessariamente irrimediabile. A volte basta sedersi intorno ad un tavolo, guardarsi negli occhi e rincominciare.