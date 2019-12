Perde il controllo dell’auto e si ribalta: elisoccorso in azione a Romano di Lombardia

Grave incidente nella mattinata di venerdì 20 dicembre a Romano di Lombardia, sulla Sp 103. Una 46enne è rimasta ferita dopo essersi ribaltata a bordo della propria auto, una Fiat Punto.

Le condizioni della donna sono sembrate all’inizio gravissime, tanto che si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per prestarle le prime cure. In un secondo momento, per fortuna, è stato confermato che la 46enne non è pericolo di vita.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri di Treviglio.

È probabile che la 46enne abbia perso il controllo dell’auto in un tratto di strada caratterizzato da tre curve, finendo fuori dalla carreggiata.