Per Kulusevski l’Inter offre 35 milioni, l’Atalanta ne chiede 40: affare vicino alla conclusione

Si avvicina un’altra plusvalenza clamorosa in casa Atalanta: Dejan Kulusevski è infatti a un passo dall’Inter.

Secondo La Gazzetta dello Sport i milanesi avrebbero messo sul piatto, concretamente, 35 milioni di euro. Si tratta della prima offerta ufficiale per il gioiello svedese di origini macedoni che l’Atalanta per questa stagione ha parcheggiato, in prestito, al Parma.

Con la richiesta iniziale dei bergamaschi di 40 milioni, è facile capire che le parti siano molto, molto vicine.

Decisivo sarebbe stato il vertice organizzato giovedì 19 dicembre a pranzo, al quale hanno partecipato l’ad atalantino Luca Percassi, il ds interista Beppe Marotta e il suo presidente, Steven Zhang.

Dejan Kulusevski, 19 anni: in questa stagione 4 gol col Parma

Per l’Inter Kulusevski è una priorità per il mercato estivo, ma con Juventus e Manchester United che si sono affacciati dalle parti di Parma per visionare lo svedese, il club milanese ha fretta di chiudere per evitare fastidiosi inserimenti della concorrenza.

L’Atalanta, invece, non ha nessuna premura di definire l’accordo. Anzi, spera in un rilancio di una big che possa ulteriormente far lievitare il prezzo del cartellino del ragazzo, che in terra emiliana sta facendo grandissime cose: finora ha collezionato 16 presenze, 4 gol e 6 assist.