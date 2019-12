“Osio Dolce Natale”, giornata fra golosità, spettacoli e divertimento

Grande giornata in vista del Natale a Osio Sotto. Domenica 22 dicembre le bancarelle di Osio Dolce Natale riempiranno la piazza e le vie del cento per la gioia dei golosi: non mancheranno caldarroste, fontana di cioccolato, caramelle di ogni genere e i prodotti dei gruppi di acquisto solidale e tanto altro ancora.

Uno stand tutto particolare, a cura di Franco Ciocca dell’associazione Territorio e Civiltà dei mestieri, sarà dedicato a libri e giochi usati. “Il tocco di classe sarà l’intrattenimento organizzato per rendere questa giornata ancora più speciale” afferma Daniele Pinotti, assessore alle attività culturali e ricreative. “Alle 14:30 la scuola Ice Lab di Bergamo si esibirà con uno spettacolo mozzafiato sulla nostra pista di pattinaggio in piazza, che rimarrà aperta per tutto il pomeriggio” continua Pinotti.

Alle 17, dalle finestre del Palazzo Comunale, 10 ottoni guidati dai maestri Daniele Roncelli e Simone Bergamini suoneranno musiche natalizie creando un’atmosfera unica in uno scenario tutto particolare.