Natale Boltierese: ecco tutti gli eventi in programma

Amministrazione comunale di Boltiere particolarmente attiva per l’organizzazione di eventi durante il periodo delle festività natalizie. Le iniziative rivolte alla popolazione spaziano dai mercatini di Natale, all’incontro con l’Autore fino ai concerti di banda e coro.

Dopo i successi degli incontri con gli autori che si sono svolti durante l’autunno organizzati dalla Biblioteca Anna Frank, ha avuto luogo Sabato 14 Dicembre l’ultimo incontro per quest’anno con lo scrittore Guido Beduschi, per la presentazione del libro intitolato “Scatulin”.

Biblioteca ed assessorato alla Cultura impegnati anche per i più piccoli: Sabato 7 Dicembre, presso il Centro Civico Aldo Moro si è tenuta la proiezione del film Disney “Alladdin”, mente domani (Sabato 21 Dicembre) si terrà il laboratorio di Natale per i bambini dai 3 ai 6 anni, con inizio alle ore 10. Importante momento di divertimento e ritrovo dedicato ai più piccoli.

Amministrazione impegnata non solo con i più piccoli ma anche con gli anziani. Domenica scorsa grande partecipazione al pranzo dedicato agli abitanti di Boltiere con più di 65 anni, dove oltre al Sindaco Osvaldo Palazzini ed alla Giunta hanno partecipato anche alcuni Consiglieri di opposizione. Un momento di augurio e condivisione dedicato alle persone più anziane del paese.

Sindaco impegnato infine in questi giorni con la consegna dei panettoni agli over 85enni boltieresi: più di centodieci. Un’occasione importante per scambiare opinioni con le persone più esperte.

Altro evento ludico, al quale, nonostante un meteo avverso, si è avuto grande riscontro da parte della cittadinanza è stato il Mercatino di Natale. Organizzato dalle Associazioni boltieresi nella mattinata di Domenica 1 Dicembre nella zona tra il comune e la scuola Materna.

Gli ultimi eventi in programma si terranno questo fine settimana. Due concerti presso la chiesa Parrocchiale San Giorgio. Domani, Sabato 21 Dicembre, La Corale Polifonica Boltierese, con la partecipazione del coro dell’Oratorio, organizza il concerto di Natale alle ore 20:45.

Domenica 22, invece, sempre presso la chiesa Parrocchiale si terrà il concerto del Complesso Musicale San Giorgio, con inizio alle 16.