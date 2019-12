“La porta dei sogni” o l’ultima puntata di “Petrolio”? La tv del 20 dicembre

Per la prima serata in tv, venerdì 20 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle tre puntate del varietà “La porta dei sogni”.

Prende il via in occasione delle festività natalizie, il nuovo programma condotto da Mara Venier, il cui scopo è quello di aiutare le persone a realizzare i propri sogni nel cassetto, regalando loro esperienze uniche, facilitando un ricongiungimento o assistendole per portare a termine un cambiamento di vita. Personaggi del mondo dello spettacolo, ospiti della trasmissione, saranno complici di Mara per aiutarla in questo difficile compito. Nella prima puntata siamo testimoni di un viaggio intercontinentale verso un amore lontano, di un’ insolita scalata alpinistica e di una sorpresa preparata per rendere felici più di cento bambini.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la terza e ultima puntata di “Petrolio”. Duilio Giammaria parlerà della reintroduzione dei lupi, che in Italia quarant’anni fa erano praticamente estinti. Oggi, grazie all’impegno dei volontari e delle istituzioni, questi animali sono tornati a popolare le nostre montagne, ma la specie è ancora a rischio, soprattutto a causa degli errati preconcetti che gli uomini hanno nei loro confronti e anche per via dell’ibridazione con i cani randagi.

RaiTre alle 21.20 proporrà il film “Gli sdraiati”, con Claudio Bisio. Giorgio e Tito sono padre e figlio, due mondi opposti che si scontrano all’interno di un appartamento a Milano. Giorgio è un giornalista di successo, celebre volto di un programma televisivo, stimato da colleghi e circondato da amici. Solo la sua ex moglie non gli rivolge parola e suo figlio si limita a farlo il minimo indispensabile. Tito, d’altronde, è un adolescente e in quanto tale è mosso da un insieme di emozioni complesse che non si preoccupa di articolare o esprimere, soprattutto a suo padre. È pigro come solo un adolescente può essere. Giorgio fa il possibile per cercare di capirlo. Il suo sogno è portarlo sul Colle della Nasca, per la vendemmia, ma lui non ne vuole sapere. Tito si sente soffocato dalle attenzioni di suo padre e preferisce passare tutto il giorno con il suo gruppo di amici, mangiando, parlando di niente e giocando ai videogiochi. Finché un giorno, senza preavviso, comunica a suo padre che l’avrebbe raggiunto in Liguria per la vendemmia. Dopo una serie di incidenti e malintesi, alla fine, in qualche modo padre e figlio troveranno il modo di comunicare… o almeno ci proveranno.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live – best”, condotto da Diego Bianchi.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Natale da chef”, con Massimo Boldi; su Italia1 alle 21.20 “Independence day”, con Will Smith; su Rai4 alle 21.10 “Snowden”, con Joseph Gordon-Levitt; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La nipote”, con Giorgio Ardisson; su La5 alle 21.10 “Lo spirito del Natale”; su Iris alle 21 “Poliziotti fuori”, con Bruce Willis; e su Italia2 alle 21.30 “Deep in the Darkness”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art Night: 100 anni di Bauhaus”. 100 anni di Bauhaus: A 100 anni dalla sua fondazione, un racconto appassionato che, tra passato e presente, spiega il Bauhaus e il suo nuovo modo di vivere il mondo – Mies van der Rohe: A 50 dalla sua morte, il ritratto dell’innovativo architetto tedesco, ultimo direttore del Bauhaus.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Sulle tracce di Yen” e “Abbandonata dal mondo”. Nel primo, Joséphine sbarca in Asia e deve aiutare una coppia, Emilie e Victor, che vuole adottare una bambina, ma il cui dossier è stato perso. Nel secondo, Joséphine questa volta ha l’incarico di vegliare su Genevieve Beaumont, una senzatetto che, per drammatiche vicende ha perso tutto e a cui la stessa famiglia ha voltato le spalle.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “#CR4 – La repubblica delle donne”, con Piero Chiambretti; e su Real Time alle 21.10 “Junior Bake off Italia”.