Due nuove aule di arte e musicoterapia per ragazzi autistici grazie a Leroy Merlin Curno

Mani apprendiste degli appassionati del bricolage ed esperte degli operatori del negozio Leroy Merlin di Curno, munite di pennelli e colori, sabato 14 dicembre si sono unite per imbiancare e rimettere a nuovo due aule della Fondazione Giovanni XXIII di Valbrembo che accoglie ragazzi affetti da disturbi di tipo autistico.

La grande catena francese specializzata in bricolage ha messo a disposizione materiali e personale specializzato, ha mobilitato cittadini volenterosi di rendersi utili e appassionati del fai-da-te, sostenendo l’iniziativa nell’ambito della giornata “Lessons for good” -letteralmente “lezioni per fare del bene”-: una maratona di volontariato, che si è svolta in tutta Italia, in cui si è insegnato il fai da te e al contempo si è svolta un’attività benefica. Oltre a Bergamo, la maratona sociale organizzata dall’Associazione Bricolage del Cuore in partnership con Leroy Merlin Italia ha toccato Milano, Roma, Palermo, Napoli e molte altre città italiane e ha visto la partecipazione di artigiani, volontari, cittadini e studenti che, con piccoli e grandi interventi di manutenzione e decorazione hanno dato il loro contributo per migliorare gli spazi di associazioni, ospedali, scuole e istituzioni pubbliche e renderli il più accoglienti e funzionali.

“Il principio di Lessons For Good è semplice – spiega Arianna Todeschini, hostess relazioni clienti di Leroy Merlin -: imparo, faccio, aiuto”. Grazie allo sforzo congiunto degli operatori di Leroy Merlin Curno, dei volontari e del gruppo alpini di Valbrembo le due aule della Fondazione Giovanni XXIII diventeranno due laboratori di arte e musicoterapia. “Questa giornata di cittadinanza attiva – sottolinea Todeschini – ha rimesso in circolo energie e relazioni. L’unione di queste persone, spinte da un bene altruistico ha portato, oltre al restyling delle aule, anche una ventata di sorrisi e buon umore, e la certezza che prodigarsi per il prossimo fa bene al cuore”. In tutta Italia, grazie a Lessons For Good , sono stati effettuati 65 interventi contemporanei mirati alla riqualificazione di strutture cittadine, per costruire “reti dal basso” che agiscano concretamente sulla qualità abitativa delle nostre città e quartieri, dove le persone lavorino fianco a fianco, imparando l’uno dall’altro.

“Le due aule per arte e terapia, in cui svolgeremo attività di musicoterapia, danza corporea e teatro – sottolinea Flavia Castagnoli Pontiggia, presidente Fondazione Giovanni XXIII autismo e terapie -, si trovano al piano terra di una struttura di tre piani che si è rivelata adatta alla tipologia di lavoro gradita ai ragazzi. Semiresidenzialità, residenzialità, interventi domiciliari, esperienze durante i fine settimana nelle quali la famiglia è direttamente partecipe e coinvolta, sono alcune delle idee che da sempre ci accompagnano. Il contributo di tutti i nostri sostenitori è prezioso affinché il nostro impegno possa tradursi in aiuti concreti per dare un’opportunità terapeutica e per migliorare la qualità della vita dei soggetti in disagio psicofisico seguiti presso la nostra Fondazione. Voglio ringraziare il personale di Leroy Merlin, i volontari e gli alpini di Valbrembo che ha dimostrato generosità e attenzione. Persone fantastiche che si sono prese a cuore la nostra causa ed i problemi dei nostri ragazzi. È un esempio davvero bello di impegno per la comunità”.

La Fondazione Giovanni XXIII, impegnata dal marzo 2004 su tutto il territorio bergamasco, ospita 20 ragazzi nella parte frontale del complesso Neolt di Valbrembo utilizzato, in precedenza, dalla Toshiba per i corsi di formazione e aggiornamento ed è abilitata per il servizio CSE.

“Il CSE (Centro Socio Educativo) – spiega Marco Oberti, psicologo e psicoterapeuta, direttore clinico della Fondazione Giovanni XXIII – è un servizio destinato a disabili portatori di handicap gravi che, per le loro difficoltà, non possono essere inseriti, dopo la scuola, in contesti lavorativi”. Per sviluppare attività in autonomia da un paio di anni i ragazzi autistici seguiti dalla Fondazione, in gruppi di tre, entrano in contatto con il mondo del lavoro recandosi presso la Bellini spa di Zanica, azienda specializzata nella produzione di oli lubrificanti. “Obiettivo di ogni intervento – continua Oberti – è acquisire, in un percorso dalla dipendenza alla consapevolezza della propria autonomia, abilità personali e relazionali per migliorare o correggere carenze, individuare strumenti per assicurare mantenimento e trasferibilità nel tempo e nell’ambiente familiare.

Oltre al piano superiore, con sei posti letto che vengono utilizzati due volte a settimana, la Fondazione ha la possibilità di utilizzare per progetti specifici due appartamenti, uno sempre a Valbrembo e l’altro ad Azzano San Paolo. In un pezzo di terra adiacente alla struttura, grazie all’impegno e alla disponibilità di alcune persone, è stato realizzato un orto in cui i ragazzi possano svolgere le attività didattiche. In un agriturismo immerso nel verde del Parco regionale dei Colli di Bergamo a disposizione dei ragazzi e degli adulti con disturbi di tipo autistico ci sono asinelli per un progetto di onoterapia.

“La Fondazione Giovanni XXIII – conclude il direttore clinico – è stata ritenuta idonea allo svolgimento del “Progetto Case Management Autismo” che prevede la “presa in carico” del soggetto e della famiglia per un periodo di 12 mesi con l’obiettivo di individuare quell’insieme di interventi terapeutici e assistenziali che hanno finalità di acquisizione/recupero di abilità compromesse e la valorizzazione delle quelle presenti nell’ottica del miglioramento della qualità della vita del soggetto e della famiglia”.