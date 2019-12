Da Bergamo al mondo: l’eccellenza industriale per la finitura dei libri

Il Gruppo Meccanotecnica nasce a Torre de’ Roveri nel 1964. Nel corso degli anni si fa strada nel settore della rilegatura dei libri e oggi è leader mondiale nella creazione di cucitrici automatiche a filo refe e nella costruzione di linee di raccolta e cucitura per la produzione industriale di libri.

La mission aziendale è quella di fornire agli stampatori e ai rilegatori di tutto il mondo i macchinari più efficienti per creare una finitura ottimale e dare un valore aggiunto al libro finito. Il know-how di Meccanotecnica si amplia ogni giorno, grazie alle enormi potenzialità che offre la continua ricerca tecnologica e sempre all’interno di un quadro dalla forte sostenibilità aziendale.

L’esperienza dei due fondatori bergamaschi, Gianattilio Meratti e Gianfranco Tironi, ha portato l’azienda a una rapida crescita che ha permesso di aprire numerose filiali, in Europa e nel mondo, per sostenere da vicino i differenti mercati per la finitura di libri. In particolare, il Gruppo Meccanotecnica oggi è presente anche in America, Germania, Paesi Bassi, Singapore, Francia, Cina, Polonia e moltissimi altri Paesi, così da coprire al meglio i mercati di tutti i continenti, Europa, Asia, Africa, America e Oceania.

Nell’ampio catalogo della multinazionale bergamasca troviamo solo prodotti di ultima generazione che sfruttano le innovazioni per anticipare il mercato. Per Meccanotecnica ASTER (link a https://www.meccanotecnicagroup.com/meccatec/it/) e UNIVERSE sono i due marchi di punta: il primo offre una gamma di cucitrici a filo refe per la stampa offset, mentre il secondo, si posiziona per le cucitrici a filo refe per la stampa digitale con alimentazione a foglio o a bobina.

Nel mondo della rilegatura, il filo refe è noto per la capacità di rendere il libro “lay-flat”, ovvero capace di rimanere disteso in modo agevole su una superficie una volta aperto. Inoltre, la cucitura con questo particolare filo è funzionale a un’alta resistenza e alla longevità della rilegatura, perciò è adatto alla finitura di qualità. Il processo di cucitura è meccanico e il risultato non varia in base al tipo di carta, al tipo di inchiostro utilizzato nella stampa o in base alle condizioni ambientali. Sono queste le proprietà che differenziano la cucitura a filo refe dalle tipologie di rilegatura più semplici, come quella a base adesiva.

Per l’azienda di Bergamo, la scelta di portare avanti questo tipo di cucitura del libro è dettata non solo dalla volontà di un posizionamento alto di mercato, ma soprattutto dal fatto che in questo modo la produzione del libro diventa molto più rapida e soprattutto eco-friendly, visto che non ci sono tempi di attesa per l’asciugatura della colla e si evita il rischio di inquinamento con la produzione dei materiali adesivi.

La forza di Meccanotecnica è stata quella di offrire soluzioni di finitura a partire non solo da stampa offset, ma anche da stampa digitale. Anche se in entrambi i casi, otteniamo un elegante libro cucito con filo refe, la prima tipologia di produzione, detta anche stampa indiretta, sfrutta tre diversi cilindri per portare l’immagine o il testo dalla lastra di alluminio sulla quale è impressa al foglio. Questa opzione è meno costosa se si stampano grandi quantità di libri e in genere i colori riportati sono più brillanti e intensi. Nella seconda tipologia invece, il foglio sulla quale imprimere l’immagine entra direttamente in contatto con il macchinario, e per questo viene detta anche stampa diretta. Questo processo è molto più veloce, ha un avviamento meno costoso ed è dunque adatta per la stampa di poche copie.

Oltre a queste tipologie di macchinari nel catalogo del Gruppo Meccanotecnica troviamo anche altre macchine specifiche per diverse fasi della finitura dei libri, o addirittura intere linee di produzione automatiche.

Tutta la produzione, la storia e le novità del gruppo Meccanotecnica sono disponibili nel nuovissimo grande sito www.meccanotecnicagroup.com, creato in collaborazione con la web agency bergamasca Valeo.it, che per l’azienda ha creato anche un software su misura.