Cenone di Capodanno e live music all’Elav Circus

Elav Circus, a Bergamo in via Madonna della Neve, si prepara a salutare il nuovo anno all’insegna della musica dal vivo. Martedì 31 dicembre il Dagmar’s Colletive, gruppo jazz capitanato dalla cantante e autrice Dagmar Segber, animerà il cenone di capodanno in formazione di trio. Dagmar Segber alla voce, Michele Fazio, al piano, e Gino Cavalieri, alla batteria, suoneranno nella sala live music dove si potrà prenotare un tavolo per cena e assistere al concerto.

Un repertorio originale che spazia tra jazz, folk e ritmi sud americani, secondo alchimie e cariche d’energia: ecco cosa aspettarsi dal Dagmar’s Collective nell’ultimo concerto del 2019 a Elav Circus.

Dagmar’s Colletive

Dagmar’s Collective è un progetto musicale, composto da cinque elementi (piano, chitarra, contrabbasso, percussioni e voce) nato all’inizio del 2012.

Cuore pulsante del gruppo è Dagmar Segber, cantante e autrice tedesco-olandese, che ha fondato il gruppo insieme al chitarrista Emilio Fogli e al pianista Michele Fazio, con l’intento di coniugare differenti lingue e idiomi musicali attraverso il calore delle sonorità jazz e folk ed i colori dei ritmi sud-americani.

Al progetto discografico si uniscono poi il contrabbassista Piero Orsini ed il percussionista Francis P. Pelizzari che utilizzando la sua tecnica originale chiamata “Djembrush”.

Il primo album “Different Wor[L]ds” esce nel febbraio 2013 con l’etichetta IRMA Records di Bologna ed è una splendida sintesi tra classico e moderno. Un disco acustico, generoso, fresco e ben suonato,

dove la canzone d’autore internazionale (in lingua inglese, rancese, spagnolo argentino, portoghese, italiano e tedesco) viene rivalutata e acquista nuovo slancio.

All’inizio settembre 2016 usce il secondo album di inediti “Find a way” che è stato inciso presso lo Studio Indiehub di Milano e pubblicato dall’etichetta milanese GrooveIt. Lo stile di quest’ultimo lavoro è sempre fedele all’idea dell’arrangiamento in chiave acustica e all’utilizzo delle percussioni come ritmica suonati in modo originale e creativo dal musicista Sandro De Bellis.

Ora il gruppo affronta la tournée invernale e pensa a nuovi progetti.

Elav Circus si trova a Bergamo in via Madonna della Neve, 3. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3711696607 oppure inviare un’e-mail a elav.circus@elavbrewery.com