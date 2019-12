Bossetti, Marita rompe il silenzio: “Nuovi legali perchè voglio la verità”

Marita Comi rompe il silenzio. La moglie di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha scritto una lettera alla trasmissione Iceberg di Telelombardia per replicare alle dichiarazioni di suo marito, che aveva criticato la scelta della donna di nominare nuovi legali per ulteriori indagini sul delitto della ragazzina.

“Dopo aver appreso quanto riportato da vari programmi televisivi e dopo le dichiarazioni di mio marito mi vedo costretta a rompere il silenzio per poter difendere me stessa e le decisioni che ho preso, sempre e solo con l’intento di offrire maggiori opportunità di difesa a mio marito.

Come prima precisazione è necessario sottolineare che è mio completo e assoluto diritto come moglie ma soprattutto come madre, nominare a mio nome altri avvocati che possano svolgere indagini difensive riguardo alla vicenda che ha drammaticamente colpito la nostra famiglia.

Non c’è mai stata da parte mia l’intenzione di intralciare le indagini del pool difensivo che rappresenta mio marito, semplicemente era una mia necessità sentire ulteriori pareri dopo aver assistito impotente alle tre condanne che Massimo ha ricevuto.

Ritengo inoltre importante specificare che la mia decisione di far analizzare reperti informatici e consegnare gli altri reperti al nuovo pool difensivo, sorge dalla consapevolezza che nel periodo di quasi un anno in cui i reperti erano disponibili, nessuno del suo pool difensivo ha mai ritenuto importante e opportuno ritirarli o eseguire determinate analisi

Massimo a differenza di quanto dichiarato da lui stesso era a conoscenza e consapevole sin dal principio della mia collaborazione con nuovi avvocati e consulenti a tal punto da richiedere lui stesso un colloquio con l’avvocato da me incaricato. Soltanto dopo tempo, in seguito alle continue pressioni che ha ricevuto, ha cambiato parere.

Distinti saluti.

Marita Comi”.