Bergamo, uomo aggredito in via Masone: ricoverato al Papa Giovanni

Sarebbe il proprietario del Fornaio Zero Bakery l’uomo aggredito nella mattinata di venerdì 20 dicembre in via Masone a Bergamo. La dinamica dell’episodio è in corso di accertamento da parte dei carabinieri del comando cittadino.

Secondo le prime informazioni l’uomo, 66 anni, per cause sconosciute intorno alle 8.40 è stato aggredito mentre si trovava in auto. Nella colluttazione ha riportato una ferita alla mano.

Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’aggressore è fuggito. I militari lo stanno cercando anche grazie alle testimonianze di chi ha visto la scena e alle immagini delle telecamere della zona.