Basella di Urgnano, rapina a volto coperto e con pistola alla farmacia

Mancava circa un’ora alla chiusura quando, improvvisamente, un uomo ha fatto irruzione in farmacia: volto coperto, pistola in mano, si è fatto consegnare l’incasso e poi si è dileguato a piedi.

È successo a Urgnano, nella frazione Basella, attorno alle 18.30 di giovedì 19 dicembre.

Il farmacista, che in quel momento si trovava da solo all’intento del locale, non ha potuto far altro che assecondare le richieste del malvivente: ha aperto il registratore di cassa e ha estratto poche centinaia di euro, consegnandogliele.

L’uomo, una volta ottenuto il denaro, è scappato a piedi facendo perdere in fretta le proprie tracce.

Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del farmacista e hanno subito iniziato le indagini.