Bancari, firmato il rinnovo: aumento di 190 euro in 3 tranche

L’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, e i sindacati bancari hanno firmato il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del credito. Sarà valido fino al 31 dicembre 2022.

“Questo rinnovo è un buon risultato, ottenuto unitariamente dalle segreterie nazionali: oltre all’incremento economico di 190 euro a regime nel dicembre 2022, sono stati sviluppati e migliorati molti aspetti relativi alla conciliazione dei tempi vita/lavoro” ha commentato Pierangelo Casanova, segretario generale della Fisac-Cgil di Bergamo. “Mi aspetto che il nostro direttivo nazionale, riunito a Roma in questi giorni, valuti positivamente il lavoro fatto dalle delegazioni. Poi sarà la volta dei lavoratori che saranno chiamati a esprimersi sull’ipotesi di rinnovo, immaginiamo già a partire da gennaio”.

A proposito dell’aumento economico in busta paga, si articolerà in tre tranche: la prima, da 80 euro, a gennaio 2020, la seconda da 70 euro a gennaio 2021 e la terza da 40 euro a dicembre 2022.

“Nel bel mezzo di uno scenario del settore creditizio ancora assai delicato, preoccupante e sempre in velocissima evoluzione, trova spazio un rinnovo contrattuale con una valenza politico sindacale di alto spessore – commenta Fabio Scola, segretario nazionale Fabi in forza sulla Fabi di Bergamo -. Alla categoria viene riconosciuto oltre ad un più che dignitoso aumento salariale un nuovo mondo di norme e tutele importanti e figlie di questo tempo. Spicca pure la svolta sulla vendita dei prodotti finanziari allo sportello con il protocollo del Febbraio 2017 che entra a far parte del Contratto Nazionale stesso. La stretta sulla indebite pressioni commerciali si è’ tradotta ormai in norme ferree da seguire ed applicare correttamente in tutte le banche del settore. Importante novità anche in tema del diritto alla disconnessione per assicurare il totale rispetto alla vita privata della categoria. Nuove norme per favorire la concilizione vita-lavoro sono un ulteriore messaggio di valore e dignità per tutte le lavoratrici e lavoratori. Si chiude un anno di trattative complesse. Questo rinnovo si indirizza per la prima volta alla forte tutela non solo della categoria ma anche ad un futuro più chiaro e concreto per tutti i risparmiatori , dalle imprese fino alle famiglie. L’accordo da fine gennaio 2020 sarà sottoposto al vaglio delle assemblee dei lavoratori”.