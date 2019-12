Anziana scippata in pieno giorno a Treviglio: buttata a terra e ferita

Giovedì all’ora di pranzo lungo via Jenner a Treviglio un’anziana signora è stata scippata e si è fatta male oltre a essere rimasta shockata per lo strappo violento con cui le hanno portato via la borsetta.

Sul posto sono arrivati la volante del Commissariato e il personale medico per prestare le prime cure alla signora di 85 anni. Infatti la donna in evidente stato confusionale ha riferito che, mentre camminava sulla via Jenner, improvvisamente si è trovata a terra e si è accorta che la sua borsetta era sparita.

La vittima dello scippo è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio dove è stata trattenuta in osservazione a causa delle lesioni patite alla testa e al volto.

Sono in corso intense indagini del commissariato, anche con acquisizioni dei video delle telecamere per risalire all’autore del grave gesto.