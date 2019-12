A Monterosso pulcine in campo per regalare un sorriso ai bimbi della pediatria

Sport e solidarietà si uniscono dando vita a un evento speciale a Monterosso. Domenica 22 dicembre dalle 14 alle 19 al campo sportivo “Morosini”, a Bergamo in via San Barbarigo, 3 si disputerà il primo torneo regionale #UnRegaloxVoi.

Le pulcine 2009/10 di sei squadre di calcio (Polisportiva Monterosso, Inter, Cremonese, Bresso, Brignanese e A.S.D. Juvenes) scenderanno in campo per regalare sorrisi ai bimbi del reparto pediatrico di Bergamo.

L’iniziativa è organizzata dall’A.S.D. Tutti in Campo per Tutte con la Polisportiva Monterosso. Viene promossa una raccolta fondi e, attraverso i proventi della giornata, verranno acquistati piccoli doni per i bambini che trascorreranno il Natale in ospedale.

La presidente dell’associazione “Tutti in campo per tutte”, Viviana Mascolo, spiega: “L’evento, realizzato in collaborazione con la Polisportiva Monterosso, ha lo scopo di portare un po’ di serenità ai piccoli pazienti della pediatria dell’ospedale di Bergamo. Nelle scorse settimane ho conosciuto alcuni volontari dell’Associazione Amici della pediatria, ho visitato il reparto e ci siamo confrontati sulle esigenze da soddisfare. Quindi, raccoglieremo donazioni da devolvere a questa associazione, che domenica sarà presente con alcuni volontari. L’obiettivo è aiutare le famiglie indigenti che vivono vicino ai loro figli in ospedale, per esempio con buoni pasto per i genitori che vivono in condizioni precarie. Inoltre, ci sarà un bellissimo sacco rosso in cui si potranno portare materiali e giochi (nuovi) per i bambini ricoverati durante le feste. In un’apposita lista (qui sotto riportata) è elencato ciò che occorre”.

Per le donazioni si possono effettuare i versamenti al seguente Iban:

A.S.D. Tutti in campo per tutte

causale: Donazione Un regalo per voi

IT17S0886952660000000017540