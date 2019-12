Terapia genica ridà la vista a due bimbi: come funziona e quali strade apre

“È un primo passo importante: indica che siamo sulla strada giusta per trovare la cura di tante patologie”. Così il professor Mario Romano, specialista in oftalmologia e responsabile Unità Operativa di Oculistica all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, commenta la notizia del recupero della vista da parte di due bambini grazie a un’innovativa terapia genica.

I due bimbi, di 8 e 9 anni, erano ciechi dalla nascita per una particolare forma di distrofia retinica ereditaria. Questa tecnica è stata eseguita per la prima volta in Italia nella Clinica oculistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” a Napoli. La malattia è causata da mutazioni in un gene chiamato RP65 e la terapia, sviluppata da Novartis, fornisce una copia funzionante di questo gene. I risultati ottenuti con la nuova metodologia, denominata “Luxturna”, sono stati illustrati da Francesca Simonelli, direttrice della Clinica Oculistica dell’ateneo: la copia del gene RP65 è in grado, attraverso una singola somministrazione, di migliorare la capacità visiva dei pazienti.

Per capire meglio di che cosa si tratta, abbiamo intervistato il dottor Romano.

Come funziona la terapia genica?

È un trattamento che prevede l’utilizzo di un vettore di trasferimento genico di tipo virale, un adenovirus. All’interno del capside, cioè la testa di questo virus, viene trasferito un gene (in questo caso si chiama RP65) che si inserisce nel dna delle cellule dell’epitelio pigmentato della retina e produce questa proteina che è deficitaria in questi pazienti. I soggetti su cui viene eseguita, infatti, non hanno questo enzima che è necessario nel ciclo visivo per trasformare l’impulso visivo, quindi la luce, in impulso elettrico. Quando il dna della cellula dell’epitelio pigmentato retinico si riproduce, cioè codifica le varie proteine, troverà anche questo nuovo gene e codificherà anche per questa proteina che era carente.

La malattia viene guarita?

Le cellule dell’epitelio pigmentato retinico sono tante: quelle che saranno infettate dal virus inizieranno pian piano a riprodurre RP65, quindi a riattivare il ciclo visivo. I due bambini su cui è stata effettuata la terapia genica alla Clinica oculistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sono stati i primi due pazienti trattati in Italia, mentre le varie fasi del trial clinico hanno coinvolto 41 soggetti e non abbiamo ancora dati a lungo termine su tutti. È un primo importantissimo step ma per avere ulteriori indicazioni bisogna ottimizzarne altri, come infettare con il virus una popolazione di cellule più ampia e capire qual è la migliore indicazione terapeutica rispetto al danno preesistente all’iniezione.

Su chi si può effettuare questa terapia genica?

Sono da inserire nello studio i pazienti che non hanno uno spessore retinico troppo ridotto: se è inferiore ai 100 micron la retina risulta già atrofica e in cellule già morte il virus non funziona. Un altro aspetto da considerare per la somministrazione della terapia genica è che, adoperando un virus, c’è un immunomodulazione da parte del soggetto che viene infettato, quindi bisogna immunosopprimere la persona che verrà sottoposta all’iniezione. Il rischio è che ci sia una risposta infiammatoria come nel caso di un trapianto: prima dell’intervento, dunque, dovrà essere praticata una terapia con cortisone che dovrà proseguire a scalare dopo aver ricevuto la terapia.

Quando si potrà parlare di guarigione?

È ancora presto per dirlo: il virus iniettato ricopre una determinata popolazione di cellule dell’epitelio pigmentato, è il primo step di recupero funzionale ma bisogna compierne altri. Si tratta, però, di un passo importante perchè indica che la strada è quella giusta: è la prova che una terapia genica per le distrofie retiniche ereditarie in oftalmologia funziona ed è un punto di partenza per individuare terapie per tante altre patologie.

Per esempio?

Il difetto genetico della RP65 si esprime anche in un’altra malattia genetica, cioè l’amaurosi congenita di Leber. È presente anche nella retinite pigmentosa ma, in questo caso, non è l’unico gene coinvolto: considerando che ce ne sono altri e nel capside del virus entra solo un pezzetto di genoma, non possiamo ancora caricarlo di tutti i geni. Una volta che abbiamo capito che il virus può infettare la cellula dell’epitelio pigmentato, però, è solo un problema di ingegneria biomedica riuscire a fare entrare i geni coinvolti nelle diverse malattie all’interno di un vettore virale.

Per concludere, è possibile ipotizzare sviluppi futuri?

Sono in corso studi relativi alla malattia di Stargardt e sulla retinite pigmentosa. Non esiste ancora una terapia, come per la RP65, ma sono le tre direzioni in cui ci si sta muovendo. Questo non è più un trial, il farmaco è già in commercio: significa che appena avremo evidenza che c’è un’efficacia per queste patologie verrà reso disponibile.