Ricostruito il cuore a bimba di 21 mesi: “Grazie ai medici è nata un’altra volta”

Intervento eccezionale all’ospedale Gaslini di Genova, dove è stato ricostruito il cuore a una bimba di 21 mesi. “La piccola era nata con una grave malformazione, sempre ritenuta non correggibile, ed era stata rifiutata anche per un doppio trapianto cuore-polmoni – spiega l’agenzia adnkronos -. La cardiopatia è stata ora corretta con successo e la bambina, di Bergamo, dimessa con la prospettiva di una vita normale”.

Alla piccola, all’ospedale orobico, in periodo perinatale era stato anche impiantato un pacemaker. Da allora la sua sopravvivenza è sempre stata legata ad apparecchiature per la respirazione: per i primi due mesi di vita è stata dipendente da una ventilazione meccanica, poi da un supporto respiratorio non invasivo ma continuo, garantito da una apparecchiatura, e nutrita solo con sondino naso gastrico. Ad operarla il dottor Giuseppe Pomè. “Al Gaslini nostra figlia è nata una seconda volta”, ringraziano i genitori.