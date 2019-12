Bonetti Gioielli è il laboratorio orafo di via Broseta che da oltre quarant’anni propone creazioni uniche e preziose, capaci di raccontare una storia e trasmettere emozioni. Nato nel 1978 come piccolo laboratorio, in cui l’artigiano del gioiello Tino Bonetti dava vita alle sue originali creazioni, si presenta ora come una delle vetrine più in vista della città, che da oggi è anche sul web.

Bonetti Gioielli si fonda su una lunga tradizione di tecniche antiche che risalgono fino al 1800 e fa della manualità, dell’utilizzo degli attrezzi e dell’estro creativo i suoi punti di forza. Oggi la cura dei dettagli e la ricerca meticolosa del fondatore si uniscono alla visione fresca e al tocco d’artista del figlio Giulio, che nel 2012 comincia a collaborare attivamente come apprendista alla professione di famiglia. Una sinergia che rende protagonisti i loro gioielli, nell’ambito della gioielleria antica e dell’antiquariato, di esposizioni importanti che vanno dalla Fiera di Bergamo al Louvre di Parigi.

I numerosi servizi offerti dalla famiglia Bonetti mostrano un’attenzione metodica nel trattare i gioielli, con professionalità e passione. Fra questi troviamo la creazione di gioielli su misura, ideati insieme al cliente per rispecchiarne lo stile e l’unicità, e la realizzazione di incisioni personalizzate che vanno dalla semplice dedica all’interno della fede fino ad incisioni e intarsi artistici e particolari. È possibile richiedere inoltre una perizia gemmologica, per definire la caratura, la purezza e il valore di qualsiasi pietra preziosa, e la valutazione e il ritiro di gioielli rari.

Per dare nuova vita ad anelli e gioielli che hanno subito gli effetti del tempo, Bonetti Gioielli dispone anche di un servizio di restauro e riparazione: dalla sostituzione di brillanti mancanti alla valorizzazione di creazioni antiche, dall’incastonatura di gemme vis a vis all’adattamento dei gioielli ad una nuova misura. Tutte le pietre utilizzate dal laboratorio sono sigillate e accompagnate da regolare certificato.

L’offerta di Bonetti Gioielli è ampia e versatile, e comprende gioielli realizzati con materiali esclusivi selezionati con cura per offrire il miglior prodotto che si possa desiderare.

Gioielli di design

Realizzati completamente a mano in laboratorio partendo da disegni originali, i gioielli di design di Bonetti uniscono creatività, tecnica ed estro artistico sovvertendo le regole tradizionali senza perderne lo stile. Si caratterizzano per un design d’avanguardia che non rinuncia all’eleganza e al gusto, capaci di rendere i gioielli delle opere d’arte intramontabili: giochi di linee, pietre preziose, materiali e colori generano collane, orecchini e anelli moderni, anticonformisti e unici nel loro genere.

Gioielli classici

Bonetti Gioielli propone una selezione accurata di gioielli classici italiani e internazionali esclusivi. Dal design senza tempo, mostrano un gusto tipico e una raffinatezza intramontabile. Tino e Giulio scelgono i pezzi più ricercati e preziosi fra le grandi collezioni di solitari, fedine, anelli trilogy, tennis, bracciali, collier, punti luce e brillanti fancy per proporre solo il meglio da indossare con classe nelle grandi occasioni.

Gioielli antichi

La collezione di gioielli antichi di Bonetti comprende monili che raccontano una storia unica e portano con sé il fascino di epoche passate. Selezionati, restaurati e custoditi con cura, questi gioielli attendono di essere riconsegnati a nuova vita portando con sé caratteristiche tipiche del luogo e del periodo di produzione, che vanno dall’Inghilterra alla Francia e da secoli precedenti fino al periodo Decò.

Gioielli uomo

Il laboratorio di Bonetti Gioielli propone inoltre un’ampia collezione di gioielli uomo che vanno dai classici gemelli da polso a bracciali dal design moderno ed essenziale. Ideali da portare ogni giorno o solamente nelle occasioni speciali, rappresentano l’essenza dell’uomo contemporaneo che non rinuncia allo stile e a mostrare i propri tratti distintivi. Orologi, fermacravatta, gemelli, bracciali e anelli da uomo a sigillo che coniugano praticità ed eleganza con un design inconfondibile.