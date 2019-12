Massaggi e trattamenti benessere: relax e bellezza per Natale

Stupisci la persona che ami e i tuoi cari regalando massaggi e un po’ di relax! Al centro benessere “Sabai Thai” trovi un’ampia scelta di trattamenti che puoi adoperare come regali di Natale.

Sono doni originali, alla moda e sicuramente graditi, anche da chi non è abituato a dedicarsi alla cura del corpo o del viso.

Recandoti alla Spa & Beauty di via XX settembre, 115 a Bergamo (piano interrato di Galleria Mazzoleni) oppure accedendo al sito www.sabaithaispa.com puoi attivare voucher personalizzabili da utilizzare quando si vuole, previa prenotazione, nell’arco di sei mesi.

Inoltre, puoi acquistare diversi prodotti da mettere sotto l’albero, come i cosmetici Dr. Eckstein, che daranno nuova luce alla pelle di chi li riceverà. Tra le varietà di questo brand spicca la nuova linea uomo, disponibile da “Sabai Thai” in esclusiva per il mercato italiano.

Tra i clienti più affezionati di “Sabai Thai” c’è il calciatore dell’Atalanta Andrea Masiello, che spiega: “Vengo qui spesso e volentieri per sottopormi a massaggi e trattamenti relax ed è molto importante per chi, come me, deve essere sempre al top della condizione fisica. Riscontro beneficio in modo particolare quando ho bisogno di recuperare dallo stress e dalla fatica delle partite e degli allenamenti più intensi: ogni volta mi sento rigenerato”.

Il giocatore nerazzurro coglie l’occasione per porgere tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i tifosi bergamaschi: “Rivolgo un augurio speciale al popolo atalantino, che è sempre vicino alla squadra. Sentiamo molto il loro calore e contraccambiamo questo grande affetto con i successi e i risultati. Ci rispecchiamo nel nostro pubblico, nella laboriosità e nella passione che caratterizzano i bergamaschi: quando scendiamo in campo abbiamo la loro stessa dedizione e facciamo il massimo per regalare tante soddisfazioni a ognuno di loro”.

Il centro benessere “Sabai Thai” è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 21; nel mese di dicembre anche la domenica. Per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi telefonare al numero 035230866, inviare un’e-mail a info@sabaithaispa.com oppure accedere alla pagina Facebook Sabai Thai Spa & Beauty.