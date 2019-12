La finale di “Sanremo giovani” o “La ragazza del treno”? La tv del 19 dicembre

Per la prima serata in tv, giovedì 19 dicembre RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serata finale di “Sanremo giovani 2019”. Questo programma ha visto i concorrenti prendere parte alle quattro puntate presentate da Marco Liorni, a partire da sabato 16 novembre, nel corso della trasmissione “ItaliaSì”.

Stasera i dieci cantanti selezionati, si giocano i cinque posti disponibili decisi dalla commissione musicale presieduta da Amadeus, dalle giurie demoscopica e televisiva e dal televoto. I cinque vincitori partecipano di diritto al Festival di Sanremo, dal 4 all’8 febbraio 2020, insieme con due artisti provenienti da “Area Sanremo” e alla giovanissima Tecla Insolia, prima classificata di “Sanremo Young”.

Sarà Amadeus a condurre questa serata. In giuria, a decretare i vincitori Pippo Baudo, (presentatore record del Festival di Sanremo con tredici presenze), Carlo Conti (conduttore di due Festival), Antonella Clerici (conduttrice di un Festival), Piero Chiambretti (co-conduttore di un Festival con Mike Bongiorno) e Gigi D’Alessio.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la terza delle sei puntate del talent show “All together now”, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

RaiTre alle 21.20 proporrà il film “La ragazza del treno”, con Emily Blunt. Rachel prende lo stesso treno tutte le mattine. Fa sempre lo stesso percorso che le permette di osservare una coppia far colazione sulla loro terrazza: oramai è un po’ come se li conoscesse. Ai suoi occhi la loro vita è perfetta, non come la sua. Un giorno, però, vede qualcosa di sconvolgente che cambierà tutto per sempre.

Altro film: su RaiDue alle 21.20 c’è “Principe azzurro cercasi”, con Anne Hathaway; su Italia1 alle 21.25 “The Divergent series: Insurgent”; su Rai4 alle 21.15 “Dragon”, con Mariya Poezzhaeva; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tigri all’assalto”, con Jackie Chan; su La5 alle 21.10 “Il paese di Natale”; su Iris alle 21 “Il texano dagli occhi di ghiaccio”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “Mine”, con Armie Hammer.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Semiramide – Rossini opera Festival 2019”.

Il capolavoro di Rossini inaugura l’edizione 2019 del ROF nell’allestimento del regista britannico Graham Vick. Dirige l’orchestra Michele Mariotti. Scene e costumi di Stuart Nunn. Interpreti: Salome Jicia e Varduhi Abrahamyan.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Zona di pericolo” “Vieni in barca con me, baby?”, “Chi vive, chi muore, chi racconta la sua storia,” e “Fuori dal nulla”. Nel primo, la Hunt è ormai del tutto guarita e in procinto di trasferirsi a Malibù dove la attendono il piccolo Farouk e Nathan. Nel secondo, gli uomini del Grey Sloan si prendono un (finto) giorno di malattia per fare un giro a bordo della nuova barca di Jackson. Nel terzo, Meredith è in partenza per la cerimonia di premiazione del prestigioso Harper Avery, ma l’arrivo di alcuni feriti gravi in seguito a un incidente sulle montagne russe la convince a restare a Seattle. Nel quarto, Meredith ha vinto l’agognato premio Harper Avery.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Zelig” e su Real Time alle 21.10 il reality “Rivelo – Vite al limite”.