Gli “Alienati” nell’arte e nella vita: storie di malattia mentale

Verso l’inizio dell’Ottocento cambia l’approccio che la società ha nei confronti delle malattie mentali: le donne affette da disturbi psichici non sono più streghe che hanno venduto l’anima al

demonio, ma soggetti da analizzare nella loro complessità fisiologica ed individuale. Nonostante non si sia giunti ancora oggi ad una completa e chiara conoscenza della psiche umana, è proprio

nell’Ottocento che si gettano le basi per ciò che sarà e che è tutt’oggi la psicanalisi. Il lavoro di Sigmund Freud, infatti, verrà svolto leggermente più tardi ma sempre sulla scia di questa nuova

concezione. Il soggetto affetto da patologia non è più un oggetto da osservare con diffidenza e timore, ma un essere umano da comprendere nella sua complessità e nelle sue contraddizioni.

Theodore Gericault nasce nel 1791 a Rouen e fin da subito dimostra interesse e talento nel campo artistico. La sua figura è quella di uomo al limite tra Neoclassicismo e Romanticismo: nonostante egli dimostri interesse per i temi tipici dell’arte neoclassica ciò che lo contraddistingue dai suoi contemporanei e compagni è sicuramente la sensibilità che anticipa il sentimento che coinvolgerà gli esponenti dell’esperienza romantica.

Gericault dipinge, tra il 1820 e il 1824, dieci tele di cui solamente cinque sono arrivate fino a noi con soggetti diversi ma legati da un filo indissolubile, da un tema che accompagna questa serie di

dipinti: la malattia mentale. L’artista dipinge il ritratto di dieci persone affette da “monomanie” ovvero ossessioni, attaccamenti morbosi ad oggetti, persone e attività. In sintonia con il suo tempo, lo sguardo di Gericault non è uno sguardo giudice e carnefice, ma lo sguardo di un uomo irrimediabilmente attratto dai misteri della coscienza umana e desideroso di provare a catturare la “follia” di queste persone come se si trattasse di qualcosa di concreto e, oggettivandola, di darle vita sulla tela, ben visibile, affinché chi osservi possa coglierne la natura.

La serie di dipinti è nota come “I Folli” o “Gli Alienati”: per la prima definizione non servono spiegazioni, ma cosa significa essere alienati? L’Alienazione è l’atto di distogliere, allontanarsi e, di conseguenza, gli Alienati sono coloro che si allontanano dalla realtà e non riescono a mantenere un contatto con il mondo che tutti conoscono e definiscono normale. Ma siamo davvero sicuri che le persone affette da disturbi psichici siano quelle che si allontanano? Spesso rifletto e giungo sempre alla stessa conclusione: le persone definite lontane, alienate, poco presenti, sono in realtà quelle che più si sono avvicinate all’essenza della nostra realtà, che l’hanno osservata così da vicino da doversi poi rifugiare, spaventati e inconsolabili, in qualche angolo della propria mente perché incapaci di vivere in un mondo di cui avevano conosciuto la vera natura inquietante e divoratrice.

Di conseguenza, gli sguardi dei personaggi di Gericault, sembrano osservare un mondo parallelo, sconosciuto ai molti, di cui solo chi ha perso tutto può fare parte. Si tratta quindi di figure divise da limiti spaziali e metafisici: nel mondo “reale” i loro corpi trasandati, grigi e cupi; nel mondo dei folli il loro sguardo indagatore che ha trovato un rifugio al riparo da ulteriori dolori.

In maniera diversa ma interessante, Toby Allen, illustratore contemporaneo inglese, cerca di dare una forma ai disturbi della società odierna nella serie “Real Monsters”: l’artista rappresenta le

malattie mentali come piccoli mostri colorati, come creature mitologiche. “Il senso dei disegni è quello di farle apparire come entità fisiche, in modo da renderle più combattibili”.

Partendo dal titolo del progetto si capisce subito che si tratta di un operazione di consapevolizzazione globale: i mostri psicologici sono mostri reali, che fanno davvero paura e che non spariscono se si accende la luce. Così, in questa serie, l’ansia diventa un mostro abbastanza piccolo da potersi sedere sulla spalla delle proprie vittime per sussurrare loro pensieri negativi e spaventosi; la depressione un mostro tondeggiante che procede coprendosi gli occhi per non dover osservare ciò che lo circonda, che senza accorgersene inciampa in persone o altri mostri e che con la sua coda fluida avvolge gli uomini e le donne; la schizofrenia un mostro che, a causa dei gas allucinogeni che produce, riesce a manipolare e comandare le persone.