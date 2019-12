Quella che sembrava essere una piccola colonna di fumo sul tetto della biblioteca civica Angelo Mai ha fatto scattare l’allarme in piazza Vecchia nella tarda serata di giovedì 19 dicembre.

Alcuni passanti l’hanno notata e segnalata immediatamente attorno alle 23 ai vigili del fuoco, giunti sul posto in pochissimi minuti: con un’autoscala si sono avvicinati il più possibile al tetto, per cercare di capire se ci fosse un principio di incendio.

Un’eventualità fortunatamente scongiurata: secondo le prime informazioni ciò che hanno visto i passanti non era altro che uno strano effetto ottico dato dal mix tra luci e nebbia.

La zona antistante la biblioteca è stata comunque isolata per qualche minuto dalla polizia locale per permettere ai vigili del fuoco di verificare in tutta sicurezza la situazione.