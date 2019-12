Dopo quasi un mese riparte il servizio “La BiGi”: rimane fuori uso in via Mazzini

Atb comunica che il servizio di bike sharing La BiGi è nuovamente in funzione ad eccezione della ciclo stazione Mazzini che verrà riattivata in tempi brevi dai tecnici Atb.

Sono stati infatti risolti i problemi tecnici alla piattaforma informatica di Bicincittà, il fornitore che eroga il servizio di bike sharing a Bergamo e in numerose altre città d’Italia, che avevano determinato la temporanea sospensione del servizio dallo scorso 27 novembre.

Agli abbonati, che hanno subìto il disagio della temporanea sospensione del servizio, verrà riconosciuta un’estensione della validità dell’abbonamento annuale oltre la data contrattuale, pari al numero di giorni di servizio non goduti. A questo Atb riconoscerà in aggiunta ad ogni abbonato ulteriori 30 giorni gratuiti, a titolo di indennità per il disagio subito.