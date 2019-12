Giornate identiche dall’inizio della settimana: nuvolose e con pioggerellina, tutt’altro che fredde. Francesco Sudati ci spiega se continuerà così nei prossimi giorni col bollettino del Centro Medico Lombardo

ANALISI GENERALE

La depressione di origine nord africana che ha condizionato il tempo in Italia nei giorni scorsi, con associate temperature miti per il periodo, viene riassorbita dal flusso principale perturbato di origine atlantica. Venerdì 20 una nuova intensa perturbazione porterà un marcato peggioramento sulla Lombardia, seguita da variabilità. Prosegue un periodo con valori termici decisamente superiore a quelli medi attesi per metà/fine dicembre.

Giovedì 19 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto sull’intera regione, ma con possibilità di brevi schiarite più probabili sui settori centro-orientali della regione. Precipitazioni generalmente assenti, ma non si escludono brevi ed isolate piogge e qualche fiocco di neve oltre i 1800/2000 metri. Possibili nebbie su medio-bassa pianura.

Temperature: Minime in lieve aumento con valori tra 8/10 °C, massime in lieve aumento tra 10/14 °C (valori più elevati nella zona del lago di Garda).

Tempo Previsto: Rapido peggioramento con precipitazioni fin dal mattino sul settore nordoccidentale, in estensione nel corso della giornata a quasi tutta la regione, con esclusione della bassa pianura orientale. NEVE su Alpi e Prealpi oltre 1500/1700 metri, in lieve calo dal pomeriggio/sera. I fenomeni risulteranno più abbondanti sul settore alpino, specialmente centro-occidentale, con picchi di neve fresca di 50/70 cm in 24 ore a 2000 metri.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 8/10 °C, massime in lieve calo e comprese tra 9/12 °C.

Venerdì 20 dicembre 2019

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino residue precipitazioni sul settore alpino e prealpino, nevose oltre 1300/1500 metri, in rapido esaurimento; altrove asciutto. Nubi che lasciano spazio a schiarite nel corso della giornata a partire da ovest, ma nuovo aumento della copertura nuvolosa dal tardo pomeriggio con possibili piogge sparse in serata sulle pianure occidentali.

Temperature: Minime in lieve calo e comprese tra 5/8 °C, massime stazionarie e comprese tra 9/12 °C.