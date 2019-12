Da settembre Levate avrà il suo asilo nido: “Era un’esigenza della comunità”

Levate avrà il suo asilo nido. La già esistente scuola dell’infanzia Armando Diaz dal primo settembre 2020 avrà anche il polo 0-6 anni e offrirà un servizio continuativo per i bambini e un’utile esperienza per il personale educativo e non.

“La scuola è cristianamente ispirata ed è aperta a chiunque accetti il progetto educativo – spiegano il sindaco Maickol Duzioni e Valentina Paris, presidente della scuola dell’infanzia Armando Diaz -. Fino a due anni fa venivano accolti i bambini dai 3 ai 6 anni. Poi è stata introdotta la sezione primavera, per la fascia d’età dai 2 ai 3 anni, che ad oggi conta 20 presenze: c’è un’esigenza all’interno della comunità e, quindi, si è deciso di offrire un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, di reale supporto alle famiglie”.

Così è stato deciso dal CdA della Fondazione di allargare il servizio, realizzando un micro-nido interno della struttura di 7-8 posti.

Proposta accettata subito dall’amministrazione, che si è detta “fermamente convinta che si debba investire sull’offerta educativa territoriale, mantenendo un rapporto costante con le famiglie, ascoltando i loro bisogni e garantendo spazi funzionali a beneficio della crescita delle nuove generazioni, che sono l’avvenire della comunità levatese”.