Brutto gesto quel dito medio, ma ancor peggio il rilancio del leader politico sui social

Spesso ci dimentichiamo che tutto ciò che facciamo e diciamo ha un peso, soprattutto quando ci mostriamo sul palcoscenico dei social, dove tutto è visibile a tutti, dove non esistono zone d’ombra per nascondersi: possiamo essere semplici utenti, oppure scegliere se giocare una partita dove i protagonisti sono vittime o carnefici. Tutto ciò che dite può essere trasformato nel peggior incubo di una persona, tutto ciò che fate potrà essere il vostro scheletro nell’armadio, siete vittime o carnefici? Basta un secondo per cambiare entità, per essere trionfanti oppure vittime e ricordatevi sempre che le persone dimenticano, i social no.

Se una ragazza di 19 anni posta una foto mentre fa il dito medio a un leader politico, il pubblico dei social la giudicherà e commenterà in determinati modi. Per alcuni sarà una trionfante, colei che si è fatta beffa di una persona, colei che si schiera all’esatto opposto rispetto alla posizione del politico. Per altri sarà una perdente, una pedina della società che ha mostrato una sua chiara posizione, ma che l’ha fatto in modo sbagliato, maleducato.

Un dito medio è privo di grazia, eleganza ed educazione, ma forse ci dimentichiamo che aveva 19 anni, che si è espressa dando maggior peso al suo istinto. Ed il leader politico? Classe 1973,

milanese, divorziato, due figli e una ruspa nel cuore.

Stiamo parlando della vittima della foto, Matteo Salvini, che mentre era addormentato su un volo aereo è stato fotografato dalla ragazza intenta a fargli il dito medio. E’ giusto sottolineare ancora una volta che il rispetto non ha confini di parola ed espressione, che ognuno di noi si deve esprimere senza insultare o denigrare nessun altro, ma allo stesso tempo è lecito dire che la risposta del Premier leghista poteva essere diversa.

L’ex ministro ha invece deciso di rilanciare la foto sui suoi social, commentare la situazione e, se il buon senso fosse stato maggiore, probabilmente poteva fermarsi qua. Invece no. Oltre al viso della ragazza ha aggiunto anche il suo profilo personale, senza nascondere nulla, mostrando il suo nome e cognome, tutto alla luce del sole, tutto sotto i riflettori del palco dei social. Un uomo di 46 anni poteva agire diversamente, un leader politico poteva fare di meglio, invece ha lanciato la ragazza sul suo palco, coi suoi spettatori intenti a guardarla.

Ecco allora che non ci sono solo critiche per la ragazza, ci sono insulti, pesanti come macigni che portano anche alla eliminazione (forse temporanea) del profilo social della ragazza. Uomini e donne di tutte le età che scelgono di insultare una ragazza di 19 anni per il suo gesto, commenti che diventano taglienti come lame, che leniscono una persona, perché ricordiamolo, le parole hanno un peso, sempre. “Una povera troietta… che poi manco quello sa fare”, “Puttanella da 4 soldi”, “…potevano darle un finto paracadute e buttarla giù”.

Commenti di poco conto per alcuni, ironici per altri, privi di rispetto per me.

Le parole hanno un peso, le azioni anche e noi ci dimentichiamo di poter diventare vittime e carnefici allo stesso tempo. Un leader politico di rilievo nazionale e internazionale lo dovrebbe sapere, dovrebbe essere consapevole di avere solo su Instagram quasi 2 milioni di followers, dovrebbe sapere che la sua azione avrebbe portato ad insulti sui social ad una ragazza di 19 anni, che forse questi insulti sarebbero continuati anche nel mondo reale dato che non si è disturbato a togliere dati sensibili come il nome e cognome della sua vittima (che prima è stata sua carnefice).

Migliaia di insulti, una vittima di 19 anni e un carnefice di 46. I social non hanno zone d’ombra, tutto è visibile, tutto è commentabile e abbiamo gli insulti sulla punta della lingua, perché ci

dimentichiamo che le parole hanno un peso.

Questa vicenda dovrebbe farci riflettere al di là di ogni posizione politica, andando ogni oltre appoggio partitico, di come l’arena dei social possa essere distruttiva e anche oggi non abbiamo nessun vincitore, solo una massa di perdenti che sono stati sconfitti dalle loro stesse parole, che hanno un peso e sono affilate come lame.