Bimba di un anno rimasta chiusa in casa da sola: intervengono i vigili del fuoco

Delicato intervento dei Vigili del Fuoco di Gazzaniga in soccorso di una bambina di poco più di un anno. Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe rimasta chiusa in casa da sola, mentre la mamma è rimasta fuori dall’appartamento in via della Solidarietà a Villa di Serio.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 19 dicembre, intorno alle 11.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Gazzaniga che sono riusciti ad entrare in casa dal soggiorno. La bimba, nonostante tutto, è apparsa tranquilla, mentre la madre era preoccupata per la situazione che, fortunatamente, si è risolta senza problemi.

L’intervento dei pompieri si è concluso intorno al mezzogiorno.