Bergamo ha un cuore generoso: creiamo anche noi “il muro della gentilezza”

Una nostra lettrice sottopone alla città una richiesta: creare “il muro della gentilezza”.

Gentile redazione,

scrivo in merito ad una bellissima iniziativa chiamata ‘Il muro della gentilezza’ già diffusa in alcune città europee.

Si tratta di luoghi dove è possibile procurarsi, o al contrario lasciare in dono indumenti invernali con cui, anche le persone più bisognose, possano far fronte all’inverno.

Sarebbe davvero bello poter replicare anche a Bergamo.

Vi chiedo quindi, se possibile, di aiutarmi a diffondere la notizia nella speranza di poter trovare, tra cittadini ed enti pubblici, quante più persone possibili disposte a collaborare.

Vi ringrazio anticipatamente.

Valentina Accorsi