Afrodite oggi: la dea della bellezza e i canoni del Duemila

Afrodite è la Dea della bellezza, eppure oggi la sua bellezza non verrebbe apprezzata. È la Dea della bellezza, dell’amore, della generazione e della primavera; delle cose belle e pure della vita.

Il suo nome risuona nella mitologia; non solo è presente nell’Iliade e nell’Odissea, ma anche nella teogonia di Esiodo. Ovunque è cantata come una donna bellissima, audace, affascinante ed inarrivabile. Ha le virtù e i vizi conservati nel vaso di Pandora; è gelosa ed è proprio questa caratteristica che intreccia la Dea al destino di Psiche.

La bellissima Dea ha successo anche nell’arte; con il suo ritratto più famoso “La nascita di Venere” dipinto dalle sapienti mani di Sandro Botticelli nel 1485-1486 circa, suscita stupore negli occhi degli spettatori che la ammirano; appare eterea e in piedi su una conchiglia e sembra più leggera. L’ambiente è intangibile: potrebbe essere un qualsiasi luogo; potrebbe essere un luogo

preciso, di cui, però, l’osservatore è ignaro. Guardando meglio la Dea una caratteristica colpisce l’occhio: Afrodite non è magra.

La Dea della bellezza ha i fianchi larghi, le cosce non hanno un filo di muscolo, il seno è piccolo, l’addome rilassato, la carnagione troppo chiara per una persona in salute e i capelli di un colore indefinito; una sorta di biondo cenere tendente al rossiccio.

Se si vedesse per strada una donna con queste caratteristiche sicuramente non la si assocerebbe all’immagine di bello che oggi esiste nell’ideologia comune.

Eppure, non si sta parlando di una compagna di università, della vicina di casa o di una ragazza qualunque, ma della Dea della bellezza.

Se Afrodite si presentasse ai casting di qualche concorso di bellezza, raramente sarebbe selezionata o le sarebbe anche solo permesso prendere parte alla competizione. Che i canoni fisici di perfezione in pochi anni si siano capovolti è più che evidente, ma ancora più evidente è che il significato di “bellezza”, oggi è molto confuso.

L’enciclopedia Treccani fornisce questa definizione: “Qualità di ciò che appare o è ritenuto bello ai sensi e all’anima”. È un significato individuale. Ogni cosa e persona dovrebbe stimolare delle

reazioni sensoriali individuali, non collettive. Eppure, oggi, ci si innamora delle stesse attrici, delle stesse modelle, degli stessi personaggi famosi e anche se non fossero gli stessi, le caratteristiche sono uguali: gambe lunghe, carnagione abbronzata, capelli ancora più lunghi delle gambe, fisico tonico, seno abbondante e sorriso bianchissimo. Anche loro, come Afrodite, sono inarrivabili, però, se la Dea è unica, queste ragazze non lo sono.

La bellezza di Afrodite non dovrebbe essere scalfita dal tempo, dalle mode o dalle ideologie. La sua peculiarità, però, non si modifica con il tempo, lei è unica ed è la sua unicità, nella storia, come oggi, a renderla stupefacente.