Treviglio, maniaco sessuale fuori dalle scuole: identificato e denunciato

Una segnalazione dietro l’altra. Poi, alla fine, è stato individuato. Nei giorni scorsi è stato fermato un uomo che effettuava atti osceni abbassandosi i calzoni, toccando e mostrando le parti intime ad alcune ragazze minorenni.

Il personale del Commissariato di Treviglio ha intensificato i controlli fino ad individuare l’auto dell’uomo, una Fiat Panda Bianca che faceva da spola tra le Stazioni Ferroviarie di Treviglio Centrale e Ovest, e gli Istituti Scolastici Simone Weil e Zenale Butinone.

Il conducente, R.M., 45anni, italiano, è stato riconosciuto dalle ragazze e accompagnato in Commissariato per essere fotosegnalato ed identificato compiutamente ad opera della Polizia Scientifica, nonché denunciato in stato di libertà.