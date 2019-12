Tragedia nel perugino: operario bergamasco trovato morto nel suo furgone

L’hanno trovato nella mattinata di sabato 14 dicembre, sul sedile del furgone dell’azienda per la quale lavorava: quando sono arrivati i soccorsi, chiamati dagli operai della Vetreria cooperativa piegarese, per lui non c’era più nulla da fare. È morto così un 35enne bergamasco, impiegato per un’azienda di Bergamo che stava lavorando all’interno della vetreria a Piegaro, in provincia di Perugia.

Probabilmente a stroncarlo è stato un malore. Delle certezze in più si avranno solo una volta che saranno comunicati gli esiti dell’autopsia che è già stata svolta del medico legale.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri di Città della Pieve, che per ora hanno pochi elementi: dagli esami chiesti dalla Procura di Perugia dovrebbero arrivare informazioni utili a stabilire le cause del decesso.