Polenta e salame al Caffè del Tasso per il trio Conti, Pieraccioni e Panariello

Prima l’esibizione al Teatro Creberg, poi la cena in Città Alta. Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello martedì 17 dicembre si sono regalati una serata dai sapori orobici dopo lo spettacolo portato sul palco del teatro bergamasco (i tre sono in tour con il loro varietà Lo Show).

Intorno a mezzanotte, infatti, si sono presentati al Caffè del Tasso, in piazza Vecchia, per cenare con i piatti dello storico locale: hanno ovviamente scelto la polenta, accompagnata da salame e funghi, prima di assaggiare la pasta e fagioli gourmet preparata dalla cucina. Per bagnare la cena hanno scelto un Pinot nero francese.

“Da noi passano spesso dei vip – spiega il proprietario del Caffè del Tasso Marcello Menalli -, ma pochi altri sono stati simpatici, divertenti e sorridenti come lo sono stati loro. Abbiamo riso tantissimo, è stata una serata davvero bella. Hanno voluto assaggiare la nostra polenta, quella che quest’anno ha vinto il contest Food Advisor di Simone Rugiati, e sono rimasti piacevolmente colpiti anche dalla pasta e fagioli gourmet che cuciniamo”.