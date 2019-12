Patto per la salute, Carnevali: “Ora Regione Lombardia colmi la carenza di personale”

“La sottoscrizione del Patto per la Salute in Conferenza Stato-Regioni chiude positivamente e nei tempi previsti il cerchio, insieme agli interventi del Decreto Fiscale e la Legge di Bilancio – dichiara l’onorevole Elena Carnevali, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera -. Un tesoretto di 7,5 miliardi nei tre anni, con un incremento di 3,5 miliardi nelle risorse al Fondo Sanitario Nazionale nel biennio, lo sblocco delle assunzioni, la stabilizzazione del personale sanitario, la fine del precariato per gli IRCSS, l’abolizione del superticket, il ripristino delle graduatorie per il personale, i nuovi contratti di formazione specialistica, gli investimenti nelle farmacie di servizio e i fondi per la non autosufficienza costituiscono gli assi portanti per un rilancio del Sistema Sanitario Nazionale e la riduzione delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi. In soli 100 giorni di governo abbiamo attuato un cambio di passo rilevante per la sanità di tutti i cittadini. Adesso, grazie alle norme inserite nei provvedimenti, anche Regione Lombardia ha tutte le possibilità di arginare la carenza di personale, di investire nella formazione degli specializzandi – che in futuro potranno essere parte integrante del Sistema Sanitario Regionale anche dal terzo anno – e di garantire quella continuità assistenziale tra ospedale e territorio, che è sempre necessaria, valorizzando al meglio le professioni sanitarie anche con modelli organizzativi innovativi”.