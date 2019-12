Nembro, Persico protagonista per la creazione della Casa della musica

Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale sono nel DNA della Persico, oggi tra i leader mondiali nella progettazione e realizzazione di stampi e linee produttive automatizzate per l’automotive, l’aerospaziale, il design e il settore medicale oltre che nella costruzione di barche custom e racing.

Innovazione e relazioni con i lavoratori, le comunità, i territori. L’impegno di Persico sul fronte della Sostenibilità parte da qui e da azioni concrete da sempre elementi distintivi della filosofia e dei valori aziendali del Gruppo.

“Accanto all’innovazione, alla base del nostro fare impresa ci sono da sempre le relazioni con i nostri dipendenti, con le comunità, con il nostro territorio – commenta Pierino Persico Fondatore e Presidente di Persico -, relazioni che rappresentano per noi un’importante leva di sviluppo, un asset strategico e soprattutto un valore che ci appartiene da sempre”.

“Sul fronte della Responsabilità Sociale e della Sostenibilità si deve fare sistema» continua Pierino Persico «ma soprattutto servono azioni, concrete. Fare impresa in modo sostenibile è possibile ed è un fattore di competitività irrinunciabile. Un’azienda non è solo un luogo di produzione e creazione di ricchezza, è anche una leva di crescita sociale, uno spazio di inclusione, di formazione. L’anima di un’azienda è il suo capitale umano: garantirne il benessere e la sicurezza è fondamentale”.

Per Persico creare benessere vuol dire aiutare il territorio a crescere supportando le istituzioni.

Persico ha così voluto supportare il Comune di Nembro nella ristrutturazione e nell’ampliamento dell’ex stazione ferroviaria, che diverrà la nuova “Casa della Musica”.

Grazie ad Art Bonus chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà ritornare del 65% in credito di imposta. “Così facendo ci permettono di sostenere il nostro patrimonio culturale”.

Negli ultimi anni la Persico ha usufruito di Art Bonus anche per supportare la Fondazione Donizetti di Bergamo.