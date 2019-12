Magnetti Building, un 2019 con più di 700 contratti

Magnetti Building raggiunge e supera i propri obiettivi 2019, chiudendo l’anno con risultati in forte crescita.

Ancora una volta, l’azienda specializzata nel settore della prefabbricazione dimostra il grande ruolo giocato dall’innovazione e della sostenibilità nel raggiungimento di determinati traguardi, riuscendo a crescere e sviluppare tecnologie, perfezionare processi, esplorare nuovi settori e ampliare così il proprio raggio d’azione. Sono stati oltre 100 i cantieri ultimati nel 2019, senza contare i ben 9 corsi di formazione tenuti all’interno dell’azienda e la partecipazione a 10 eventi, che aumenteranno a 12 nel 2020. Numeri che fanno ragionevolmente prevedere uno sviluppo positivo anche per il prossimo anno, per il quale sono stati già avviati ben 134 progetti e avviati 46 cantieri. Tutto ciò partendo da una base di 726 contatti sviluppati su oltre 2000 progettisti incontrati durante diversi convegni, con un importante contributo dall’attività “Chiavi in mano” e dai nuovi ambiti emergenti della prefabbricazione, come il settore della riqualificazione e dei componenti su misura per l’edilizia e l’architettura moderna.

“Il 2019 conferma che abbiamo intrapreso un percorso di crescita, sia in termini di formazione che di sviluppo nell’offerta di nuovi prodotti e soluzioni architettoniche all’avanguardia – dichiara soddisfatto Umberto Magnetti, Amministratore Delegato dell’omonima azienda – Punto di forza è poi sicuramente la nostra propensione all’innovazione, sempre alla ricerca di materiali e applicazioni all’avanguardia, per portare nuova competenza anche negli ambiti emergenti della prefabbricazione. Risultati importanti, frutto di un costante impegno per continuare a essere punto di riferimento del settore”.

Segnali della propensione costante all’innovazione sono anche i due premi ottenuti in termini di eccellenza aziendale. Magnetti Building si è aggiudicata infatti il titolo di Azienda Eccellente, individuata dall’www.magnettibuilding.it, tra le 722 PMI da 10 e lode d’Italia, aziende che negli ultimi cinque anni sono state capaci a livello aggregato di saper coniugare crescita dimensionale (Valore della Produzione che è aumentato in 5 anni del 68%) con una marcata efficienza operativa (l’indice Return on Sales % è praticamente raddoppiato passando dal 6,3% del 2013 al 12,2% del 2017), e che di fatto costituiscono, da nord a sud, la spina dorsale dell’eccellenza produttiva italiana.

Degno di nota anche il riconoscimento CRIBIS Prime Company, che costituisce il massimo livello di valutazione dell’affidabilità commerciale di un’organizzazione ed è rilasciato solo ed esclusivamente ad aziende che mantengono un’elevata sicurezza economico-c ommerciale e sono virtuose nei pagamenti verso i fornitori.

Forte di 200 anni di esperienza, Magnetti Building guarda al futuro con ambizione e fiducia, grazie a una crescita costante, fortemente voluta e perseguito nel rispetto dei valori aziendali di sostenibilità e affidabilità, pienamente condivisi da tutto il team dell’azienda.

